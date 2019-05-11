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11 травня 2019, субота, 16:51 7
Економіка 2019-05-11T17:11:39+03:00
Українські Новини
"Укртранснафта" відновила транзит нафти в Європу

"Укртранснафта" відновила транзит нафти в Європу

"Укртранснафта" Фото: fаcebook.com/ukrtransnafta

Державна нафтотранспортна компанія "Укртранснафта" заявляє про відновлення транзиту нафти в Європу.

Про це йдеться в повідомленні компанії на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 11 травня, 14:35 "Укртранснафта" відновила транзит нафти європейським споживачам по магістральному нафтопроводу "Дружба", - йдеться в ньому.

Зазначається, що транзит було відновлено, зокрема, після того, як фахівці компанії "МОЛ" (Угорщина) провели додаткові дослідження нафти, яка перебуває у трубопроводі, і підтвердили готовність її приймати.

Як повідомляли Українські Новини, "Укртранснафта" 25 квітня вимушено припинила транзит нафти по магістральному нафтопроводу "Мозир - Броди".

Раніше "Укртранснафта" посилила контроль якості транспортованого через територію України нафти у зв'язку з інформацією про надходження неякісної нафти з Росії.

Тим часом, у РФ пройшли затримання у справі про забруднення нафти в нафтопроводі "Дружба". Переговори з РФ локалізації нафти з нафтопроводу "Дружба" відбудуться у вівторок, 14 травня.

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