Під обстрілом на Донбасі в суботу поранений військовий

Після 12 обстрілу напередодні, військовослужбовець отримав поранення через ворожі обстріли під час операції Об'єднаних сил в суботу.\r\nПро це на брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, передають Українські Новини.\r\n"Під час обстрілу отримав поранення один військовий", - сказав він.\r\nЗ його слів, військового доставили до медзакладу.\r\nЗ початку доби зафіксовано 1 обстріл позицій ООС.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, військові знищили два БМП бойовиків на Донбасі.\r\nТакож в День перемоги над нацизмом бойовики в зоні ООС поранили українського військового.