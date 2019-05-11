Під обстрілом на Донбасі в суботу поранений військовий

Після 12 обстрілу напередодні, військовослужбовець отримав поранення через ворожі обстріли під час операції Об'єднаних сил в суботу.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, передають Українські Новини.

"Під час обстрілу отримав поранення один військовий", - сказав він.

З його слів, військового доставили до медзакладу.

З початку доби зафіксовано 1 обстріл позицій ООС.

Як повідомляли Українські Новини, військові знищили два БМП бойовиків на Донбасі.

Також в День перемоги над нацизмом бойовики в зоні ООС поранили українського військового.