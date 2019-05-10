В День победы над нацизмом боевики в зоне ООС ранили украинского военного

В День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

Отмечается, что боевики также обстреливали украинских военных из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 12 раз обстреляли позиции Объединенных сил:

дважды из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Пищевик;

дважды из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Опытное;

трижды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка;

дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи села Богдановка;

с автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Чермалык;

из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая;

из стрелкового оружия - у села Старогнатовка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны два раза:

из вооружения боевых машин пехоты - вблизи села Новозвановка;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у города Светлодарск.

Сообщается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил 9 мая одного оккупанта было ранено.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано.

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