В День победы над нацизмом боевики в зоне ООС ранили украинского военного

В День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.\r\nОтмечается, что боевики также обстреливали украинских военных из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 12 раз обстреляли позиции Объединенных сил:\r\nдважды из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Пищевик;\r\nдважды из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Опытное;\r\nтрижды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка;\r\nдважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи села Богдановка;\r\nс автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Чермалык;\r\nиз ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая;\r\nиз стрелкового оружия - у села Старогнатовка.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны два раза:\r\nиз вооружения боевых машин пехоты - вблизи села Новозвановка;\r\nиз крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у города Светлодарск.\r\nСообщается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил 9 мая одного оккупанта было ранено.\r\nС начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано.\r\nКак сообщали Українські Новини, на Донбассе украинские военные уничтожили боевика в ответ на убийство бойца ВСУ.\r\nРанее военный погиб под чередой вражеских обстрелов на Донбассе, еще двое ранены.\r\n6 мая боевики ранили украинского воина на Донбассе и понесли большие потери в ответ.