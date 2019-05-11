За одного раненого украинского военного поплатились два оккупанта, - разведка

Об этом говорится в сообщении пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передают Українські Новини.

"10 мая вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных "минскими соглашениями" артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

"За прошедшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Новомихайловка; дважды из автоматических станковых гранатометов - около города Авдеевка; дважды из гранатометов различных систем - вблизи населенных пунктов Чермалык и Павлополь" - отмечает штаб ООС.

Также обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Новозвановка, Новолуганское, Попасная, Навгородское.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано.

По данным украинской разведки, двое боевиков получили ранения.

Как сообщали Українськi Новини, в День победы над нацизмом боевики в зоне ООС ранили украинского военного.

Ранее на Донбассе украинские военные уничтожили боевика в ответ на убийство бойца ВСУ.