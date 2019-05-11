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11 травня 2019, субота, 12:48 29
Верховна Рада і партії 2019-05-11T14:30:03+03:00
Українські Новини
Садовий вирішив йти до Ради і боротися за посаду прем'єр-міністра

Садовий вирішив йти до Ради і боротися за посаду прем'єр-міністра

Андрій Садовий. Фото: 24tv.ua
Андрій Садовий. Фото: 24tv.ua

Мер Львова, лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий має намір балотуватися у Верховну Раду і боротися за посаду прем'єр-міністра.

Про це він повідомив на з'їзді партії в Києві, передають Українські новини.

"Я готовий йти в парламент, очолити список, якщо буде ваша довіра. Готовий боротися за посаду прем'єра і наводити порядок в країні", - сказав Садовий.

Лідер партії зазначив, що не збирається переобиратися на посаду мера Львова.

Як повідомляли Українські Новини, в разі перемоги на виборах Гриценка посада прем'єр-міністра дісталася б Садовому. Також Садовий заявляє про вихід з "Самодопомоги" 5 депутатів Ради.

Тим часом Садовий бідніший за свою дружину в 8 разів і у нього немає житла і машини, а ЦВК заявив про проблеми з проведенням позачергових парламентських виборів.

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