Садовий вирішив йти до Ради і боротися за посаду прем'єр-міністра

Мер Львова, лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий має намір балотуватися у Верховну Раду і боротися за посаду прем'єр-міністра.\r\nПро це він повідомив на з'їзді партії в Києві, передають Українські новини.\r\n"Я готовий йти в парламент, очолити список, якщо буде ваша довіра. Готовий боротися за посаду прем'єра і наводити порядок в країні", - сказав Садовий.\r\nЛідер партії зазначив, що не збирається переобиратися на посаду мера Львова.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в разі перемоги на виборах Гриценка посада прем'єр-міністра дісталася б Садовому. Також Садовий заявляє про вихід з "Самодопомоги" 5 депутатів Ради.\r\nТим часом Садовий бідніший за свою дружину в 8 разів і у нього немає житла і машини, а ЦВК заявив про проблеми з проведенням позачергових парламентських виборів.