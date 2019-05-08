Садовый заявляет о выходе из "Самопомощи" 5 депутатов Рады

Лидер партии "Объединение "Самопомощь" Андрей Садовый заявляет о выходе из партии 5 депутатов Верховной Рады. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Встретились с группой депутатов от "Самопомощи" - Еленой Сотник, Викторией Войцицкой, Александром Опанасенко, Иваном Мирошниченко. Скайпом присоединился Александр Данченко. Коллеги выразили желание в дальнейшем перейти в статус внепартийных депутатов. При этом, до конца каденции коллеги остаются во фракции Объединение "Самопомощь" и честно отрабатывают полученное от избирателей "Самопомощи" доверие", - написал он.

Садовый добавил, что договорился сотрудничать с депутатами в любых форматах в будущем.

Он не сообщил другие подробности.

Как сообщали Українські Новини, 9 апреля Садовый заявил о намерении депутатов выйти из фракции "Объединение "Самопомощь" в Верховной Раде.

Он заявил, что на тот момент не имеет списка депутатов, желающих покинуть фракцию.