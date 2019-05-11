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11 травня 2019, субота, 10:51 21
Силові структури 2019-05-11T12:15:01+03:00
Українські Новини
За одного пораненого українського військового поплатилися два окупанта, - розвідка

За одного пораненого українського військового поплатилися два окупанта, - розвідка

ООС. Фото: pressjfo/Facebook
ООС. Фото: pressjfo/Facebook

Після знищення двох БМП бойовиків на Донбасі, окупанти 12 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил 10 травня, один військовослужбовець ООС отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центр штабу операції Об'єднаних сил, передають Українські Новини.

"10 травня озброєні формування Російської Федерації 12 раз порушили режим припинення вогню, з них п'ять разів - з застосуванням заборонених" мінських угодами" артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї... Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення ", - йдеться в повідомленні.

"За минулу добу в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - поблизу села Новомихайлівка; двічі з автоматичних станкових гранатометів - біля міста Авдіївка; двічі з гранатометів різних систем - поблизу населених пунктів Чермалик та Павлопіль", - зазначає штаб ООС.

Також обстрілу зазнали такі населенні пункти: Новозванівка, Новолуганське, Попасна, НавгородськеЗ початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил з боку супротивника не зафіксовано.

За даними української розвідки, двоє бойовиків отримали поранення.

Як повідомляли Українські Новини, в День перемоги над нацизмом бойовики в зоні ООС поранили українського військового.

Раніше на Донбасі українські військові знищили бойовика у відповідь на вбивство бійця ВСУ.

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