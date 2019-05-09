На Донбассе украинские военные уничтожили боевика в ответ на убийство бойца ВСУ

Вчера, 8 мая, в зоне проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. В ходе боевых действий погиб один украинский военный, еще четверо было ранены. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции Объединенных сил девять раз.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза.

"За минувшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 8 мая один оккупант был уничтожен, еще пять - получили ранения. Также наши подразделения уничтожили грузовик противника", - говорится в сообщении.

По данным штаба, с начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, во вторник военный погиб под чередой вражеских обстрелов на Донбассе, еще двое ранены.

Ранее боевики ранили украинского воина на Донбассе и понесли большие потери в ответ.