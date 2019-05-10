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  • Порошенко відповів Зеленському, як йому складно передавати владу: Україна - не номер в єгипетському готелі
10 травня 2019, пʼятниця, 20:45 272
Політика 2019-05-11T00:30:03+03:00
Українські Новини
Порошенко відповів Зеленському, як йому складно передавати владу: Україна - не номер в єгипетському готелі

Порошенко відповів Зеленському, як йому складно передавати владу: Україна - не номер в єгипетському готелі

Петро Порошенко. Фото: прес-служба Порошенка
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Порошенка

Чинний президент Петро Порошенко відповів обраному главі держави Володимиру Зеленському на порівняння з "невихованим туристом", зазначивши, що Україна - не номер в єгипетському готелі.

Про це сказано на сайті прес-служби Адміністрації Президента, повідомляють Українські Новини.

"Президент України Петро Порошенко з повагою відноситься і до вибору українців і позиції вищого законодавчого органу. Для нього прийнятна будь-яка дата інавгурації, яку визначить Верховна Рада, оскільки це відноситься до її компетенції", - підкреслив Порошенко.

При цьому в АП нагадали, що до моменту інавгурації Зеленського чинним Президентом залишається Порошенко, тому саме він "несе відповідальність за ситуацію в країні".

"Україна - це не номер в єгипетському готелі, як здається панові Зеленському. Передача влади - це складний і відповідальний процес. І Петро Порошенко прагне здійснити його відповідно до європейської традиції, так як це прийнято в демократичних країнах", - сказано в повідомленні.

Порошенко нагадав про своє запрошення Зеленському провести зустріч до інавгурації, і обговорити важливі питання життєдіяльності країни, "як і будь-які інші питання, пов'язані з передачею повноважень і відповідальності".

"Отже, в команді Петра Порошенка не сприймають ніяких претензій щодо нібито затягування інавгурації. У той же час вважають позитивним сам факт того, що обраний президент порушив, нарешті, монополію Ігоря Коломойського на публічне формування порядку денного нової і хоча б у чомусь продемонстрував свою позицію... Можливо навіть без консультацій з їх спільним адвокатом", - сказано в заяві АП.

Як повідомляли Українські Новини, за словами радника Зеленського, він прийме рішення про ключові посади після отримання доступу до баз СБУ, МВС і НАЗК.

Тим часом, інавгурацію Зеленського пропонують провести два рази: в Раді і на НСК "Олімпійський".

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