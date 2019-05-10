За останні 5 років російські бойовики погіршили життя людей на Донбасі, - Волкер

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер вважає, що російські бойовики за останні 5 років погіршили життя людей на Донбасі. Про це Волкер написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"За останні 5 років російські бойовики і довірені особи погіршили життя людей на Донбасі, в тому числі і тих, хто говорить російською мовою, про яких, як стверджують, вони піклуються", - написав Волкер.\r\nВін також заявив, що Росії слід припинити бойові дії, виконати "мінські домовленості" і повернути Донбас під контроль України.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Волкеру сподобався підхід Зеленського до проблеми війни на Донбасі.\r\nТим часом, Волкер жорстко висловився про спрощення РФ видачі російських паспортів на Донбасі.\r\nТакож Волкер вважає хорошою ідеєю переговори Зеленського з Путіним.