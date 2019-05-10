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10 травня 2019, пʼятниця, 17:46 14
Зовнішня політика 2019-05-10T18:45:02+03:00
Українські Новини
Порошенко обговорив з Меркель посилення тиску на РФ для звільнення політв'язнів

Порошенко обговорив з Меркель посилення тиску на РФ для звільнення політв'язнів

Ангела Меркель і Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua
Ангела Меркель і Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Петро Порошенко обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель питання посилення тиску на Росію для звільнення заарештованих українських моряків та інших політично ув'язнених, а також посилення санкцій у зв'язку зі спрощенням видачі російських паспортів жителям окупованих територій Донбасу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента за підсумками телефонної розмови Порошенкf і Меркель, передають Українські Новини.

"У контексті розгляду в Гамбурзі Міжнародним морським судом питання звільнення 24 українських моряків особливу увагу було приділено подальшому посиленню тиску на Москву для пришвидшення звільнення всіх українських заручників, які незаконно утримуються Росією. Сторони також обговорили розвиток ситуації на Донбасі в світлі останніх провокаційних кроків Росії. Петро Порошенко закликав Берлін підтримати посилення санкцій проти Москви за так звані паспортні укази", - сказано в ньому.

Під час розмови Меркель запевнила Порошенко, що Україна залишатиметься в центрі уваги Німеччини і Європейського Союзу, а також висловила надію, що нове керівництво України буде дотримуватися принципу наступності у зовнішній політиці.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін має намір визнати незаконними російські паспорти, видані українцям на окупованих територіях.

Тим часом, Україна закликала світ посилити санкції проти РФ за видачу російських паспортів жителям ОРДЛО.

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