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10 мая 2019, пятница, 11:58 494
Силовые структуры 2019-05-10T11:59:26+03:00
Українські Новини
Сытник пришел на допрос в Генпрокуратуру

Сытник пришел на допрос в Генпрокуратуру

Артем Сытник. Фото: genplanua
Артем Сытник. Фото: genplanua

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник пришел на допрос в Генеральную прокуратуру по делу о превышении служебных полномочий должностными лицами НАБУ из-за вмешательства в выборы президента США.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

Допрос назначен на 10:00.

Директор НАБУ сообщил, что повестки о вызове на допрос официально не получал, но решил прийти, увидев копию повестки в СМИ.

Сытник опроверг любое вмешательство в выборы президента США со своей стороны, но признал, что голос человека на аудиозаписи, которая касается выборов США, похож на его голос.

Как сообщали Українськi Новини, Сытник признал нарушения сотрудниками НАБУ при расследовании дела о коррупции в "Укроборонпроме".

Тем временем штаб Зеленского пообещал разобраться с работой Сытника, Холодницкого, Трубы и Луценко в первые 100 дней президентства.

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