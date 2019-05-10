Сытник пришел на допрос в Генпрокуратуру

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник пришел на допрос в Генеральную прокуратуру по делу о превышении служебных полномочий должностными лицами НАБУ из-за вмешательства в выборы президента США.\r\nОб этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.\r\nДопрос назначен на 10:00.\r\nДиректор НАБУ сообщил, что повестки о вызове на допрос официально не получал, но решил прийти, увидев копию повестки в СМИ.\r\nСытник опроверг любое вмешательство в выборы президента США со своей стороны, но признал, что голос человека на аудиозаписи, которая касается выборов США, похож на его голос.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Сытник признал нарушения сотрудниками НАБУ при расследовании дела о коррупции в "Укроборонпроме".\r\nТем временем штаб Зеленского пообещал разобраться с работой Сытника, Холодницкого, Трубы и Луценко в первые 100 дней президентства.