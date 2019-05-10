Міжнародний трибунал розпочав слухання справи про захоплення Росією українських кораблів

Міжнародний трибунал з морського права почав слухання у справі про захоплення Росією 3 українських військово-морських кораблів і 24 членів їх екіпажів.

Про це сказав головуючий суддя, передають Українські Новини.

Він зазначив, що заяву в трибунал Україна подала 16 квітня.

Згідно з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй з морського права (UNCLOS), іноземні держави не можуть заарештовувати, затримувати і піддавати судочинства військово-морські суду.

Як повідомляли Українські Новини, Росія відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу з морського права у справі про захоплення 24 українських моряків і 3 кораблів.

25 листопада 2018 року російські військові близько Керченської протоки захопили 2 українських катери і буксир ВМС.

Також українські військові моряки, захоплені біля Керченської протоки, заявили, що є військовополоненими.