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10 травня 2019, пʼятниця, 11:43 10
Зовнішня політика 2019-05-10T11:55:10+03:00
Українські Новини
Міжнародний трибунал розпочав слухання справи про захоплення Росією українських кораблів

Міжнародний трибунал розпочав слухання справи про захоплення Росією українських кораблів

Полонені моряки. Фото:
Полонені моряки. Фото: "Громадське"

Міжнародний трибунал з морського права почав слухання у справі про захоплення Росією 3 українських військово-морських кораблів і 24 членів їх екіпажів.

Про це сказав головуючий суддя, передають Українські Новини.

Він зазначив, що заяву в трибунал Україна подала 16 квітня.

Згідно з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй з морського права (UNCLOS), іноземні держави не можуть заарештовувати, затримувати і піддавати судочинства військово-морські суду.

Як повідомляли Українські Новини, Росія відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу з морського права у справі про захоплення 24 українських моряків і 3 кораблів.

25 листопада 2018 року російські військові близько Керченської протоки захопили 2 українських катери і буксир ВМС.

Також українські військові моряки, захоплені біля Керченської протоки, заявили, що є військовополоненими.

Більше новин про: Керченська протока українські моряки полонені моряки Міжнародний трибунал

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