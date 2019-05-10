Долар і євро в обмінниках Києва продовжують дешевшати

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 8 травня на 3,27 коп. до 26,5233 UAH\/USD, курс купівлі - на 5,95 коп. до 26,1833 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 4,05 коп. до 29,2510 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 1,21% до 29,7987 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,1833\r\n26,5233\r\n29,2510\r\n29,7987\r\n3,70\r\n4,19\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,3500\r\n27,0000\r\n29,5800\r\n30,4000\r\n3,93\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,0000\r\n26,4000\r\n29,0000\r\n29,6000\r\n3,00\r\n4,02\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Нацбанк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 10 травня, на 9,04 коп. до 26,2496 UAH\/USD.\r\nНБУ зберіг прогноз зростання ВВП при інфляції в 6,3% 2019 рік.\r\nТим часом у квітні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 1,0%, тоді як у березні інфляція сповільнилася.\r\nКрім того, в НБУ заявили, що незважаючи на поліпшення основних економічних показників в 2016-2018, ризики для макроекономічної стабільності.