Долар і євро в обмінниках Києва продовжують дешевшати

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 8 травня на 3,27 коп. до 26,5233 UAH/USD, курс купівлі - на 5,95 коп. до 26,1833 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 4,05 коп. до 29,2510 UAH/EUR, курс продажу знизився на 1,21% до 29,7987 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,1833 26,5233 29,2510 29,7987 3,70 4,19 Максимальний 26,3500 27,0000 29,5800 30,4000 3,93 5,00 Мінімальний 26,0000 26,4000 29,0000 29,6000 3,00 4,02

Як повідомляли Українські Новини, Нацбанк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 10 травня, на 9,04 коп. до 26,2496 UAH/USD.

НБУ зберіг прогноз зростання ВВП при інфляції в 6,3% 2019 рік.

Тим часом у квітні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 1,0%, тоді як у березні інфляція сповільнилася.

Крім того, в НБУ заявили, що незважаючи на поліпшення основних економічних показників в 2016-2018, ризики для макроекономічної стабільності.