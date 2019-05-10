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10 травня 2019, пʼятниця, 06:15 7
Lifestyle 2019-05-10T06:15:02+03:00
Українські Новини
День матері-2019: коли українці відзначать свято

День матері-2019: коли українці відзначать свято

Вважається, що Дню матері понад 100 років. Фото: classmedia.by
Вважається, що Дню матері понад 100 років. Фото: classmedia.by

День матері відзначається у багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні. Зворушливе свято подяки та вшанування материнської турботи, доброти і любові відзначається щорічно, проте дата його святкування непостійна. Про те, коли пройде День матері, розкажуть Українські Новини.

Вважається, що Дню матері понад 100 років, однак при цьому перші згадки можна знайти ще в 1600-му році в Британії. Тоді існував звичай відзначати Материнськ неділю. Офіційно свято було встановлено в 1914 році в США і дуже швидко проникло в інші країни, включаючи Україну.

День матері – перехідне свято, тобто є день його проведення не прив'язаний до однієї дати. Відзначається він у другу неділю травня. У 2019 році День матері пройде 12 травня.

З цього приводу прийнято заготовлювати квіти, подарунки, обійми, поцілунки та поздоровлення, а також обов'язково вимовити слова подяки. В цей день материнство має отримати справжню віддачу за витрачені сили, нерви і непорозуміння.

Згадують і вітають батьків у свято не тільки молоді діти, але і дорослі.

Материнська безмежна і самовіддана любов стає центром уваги всього дня. Варто влаштувати справжнє щасливе свято дорогій людині.

Як повідомляли Українські Новини, вчора відзначили День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За даними Нацполіції, близько 700 тис. українців вийшли на вулиці країни в День перемоги.

8 травня відзначили День пам'яті і примирення.

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