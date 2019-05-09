Мер Харкова пообіцяв перейменувати проспект Жукова назад

Під час маршу "Безсмертного полку" в Харкові мер Геннадій Кернес підтвердив, що хоче перейменувати проспект Григоренка назад на честь маршала Жукова, якщо петиція за це набере достатньо голосів.

Про це повідомила "Страна".

При цьому намет атошников на площі міста, в якому проводиться збір грошей, Кернес назвав "сміттям", яке треба прибрати.

Присутній там же нардеп від БПП Олександр Грановський назвав себе "в душі харків'янином", а також заявив, що треба пам'ятати історію і не дати нікому її переписати. На питання про те, чому 8 травня так і не стало популярним, Грановський відповів, що кожен підтримує свято, яке йому важливе. А Кернес його перебив і сказав, що 9 травня більш розкручене свято, тому і збирає багато народу.

Як повідомляли Українські Новини, 500 учасників акції "Безсмертний полк" завершили ходу в Києві.

8 травня в Україні відзначався День пам'яті і примирення.