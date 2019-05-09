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09 травня 2019, четвер, 15:30 30
Суспільство 2019-05-09T15:35:29+03:00
Українські Новини
На ходу "Безсмертного полку" в Одесі прийшли радикали

На ходу "Безсмертного полку" в Одесі прийшли радикали

Близько 1 тис. людей взяли участь в акції "Безсмертний полк" на честь Дня Перемоги в Одесі.

Про це Українським Новинам повідомив представник Одеської міської ради.

Учасники акції прийшли на Алею Слави в Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка.

Вони несли портрети своїх родичів, які воювали у Другій світовій війні.

Також вони тримали в руках червоні кульки та квіти.

Учасники скандували: "Одеса - місто-герой", "Спасибі дідові за перемогу!" "Фашизм не пройде!" та інші.

Співробітники Національної поліції запобігли можливим провокаціям.

Поліція затримала одного з учасників акції з "георгіївською стрічкою".

Вирішується питання про його притягнення до адміністративної відповідальності.

Як повідомила "Страна", під час акції перед учасниками "Безсмертного полку" зібралися націоналістично налаштовані молоді люди з портретами воїнів Української повстанської армії. Обидві групи дійшли до пам'ятника, де вони перегукувалися гаслами.

Як повідомляли Українські Новини, 500 учасників акції "Безсмертний полк" завершили ходу в Києві.

Раніше в Україні відзначався День пам'яті і примирення у який проводився марш пам'яті полеглих захисників України.

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