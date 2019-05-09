На ходу "Безсмертного полку" в Одесі прийшли радикали

Близько 1 тис. людей взяли участь в акції "Безсмертний полк" на честь Дня Перемоги в Одесі.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Одеської міської ради.\r\nУчасники акції прийшли на Алею Слави в Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка.\r\nВони несли портрети своїх родичів, які воювали у Другій світовій війні.\r\nТакож вони тримали в руках червоні кульки та квіти.\r\nУчасники скандували: "Одеса - місто-герой", "Спасибі дідові за перемогу!" "Фашизм не пройде!" та інші.\r\nСпівробітники Національної поліції запобігли можливим провокаціям.\r\nПоліція затримала одного з учасників акції з "георгіївською стрічкою".\r\nВирішується питання про його притягнення до адміністративної відповідальності.\r\n\r\nЯк повідомила "Страна", під час акції перед учасниками "Безсмертного полку" зібралися націоналістично налаштовані молоді люди з портретами воїнів Української повстанської армії. Обидві групи дійшли до пам'ятника, де вони перегукувалися гаслами.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 500 учасників акції "Безсмертний полк" завершили ходу в Києві.\r\nРаніше в Україні відзначався День пам'яті і примирення у який проводився марш пам'яті полеглих захисників України.