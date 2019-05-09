У ЗМІ розповіли, за які подвиги у Другій світовій війні отримав нагороди дідусь Зеленського

Зеленський на могилі діда, який воював у Другій світовій. Фото: Facebook Володимира Зеленського

Зеленський на могилі діда, який воював у Другій світовій. Фото: Facebook Володимира Зеленського

Сьогодні, 9 травня, майбутній Президент України Володимир Зеленський відвідав могилу діда, який воював у Другій світовій війні. Про подробиці подвигів Семена Івановича Зеленського повідомляє "Страна".

Так, згідно з даними бази "Пам'ять народу", Семен Іванович Зеленський народився в Кривому Розі в 1924 році. Під час Другої світової війни він був командиром мінометного взводу, а потім командиром стрілецької роти 174 полку 57-ї гвардійської стрілецької дивізії. У 1944 році він отримав два ордени Червоної зірки. Війну закінчив у званні гвардії лейтенанта.

Крім того, на сайті є також опис подвигу дідуся Володимира Зеленського.

"Товариш Зеленський Семен Іванович в боях з 23 січня по 9 лютого 44 роки своїм мінним взводом придушив вогонь мінбатареї, двох станкових кулеметів і трьох ручних кулеметів... 1 лютого за селом Олександрівка... знищив до 15 німецьких солдатів і офіцерів.... Відбив 4 атаки і зайняв трофейний склад", - йдеться в документі.

Фото: Страна

Також описується випадок, коли Семен Зеленський, побачивши підбитого танкіста, наказав бійцю свого взводу зайняти танк і звідти вести вогонь з кулемета по атакуючій піхоті противника.

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