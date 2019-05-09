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09 мая 2019, четверг, 12:10 18
Общество 2019-05-09T12:10:10+03:00
Українські Новини
Активисты "Демократической орды" провели контрмитинг к шествию "Бессмертного полка"

Активисты "Демократической орды" провели контрмитинг к шествию "Бессмертного полка"

Контрмитинг шествию
Контрмитинг шествию "Бессмертного полка"

Активисты "Демократической орды" провели контрмитинг к шествию "Бессмертного полка" в Киеве.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Активисты "Деморды" заблокированы полицией на площади Славы.

Контрмитинг шествию Контрмитинг шествию "Бессмертного полка"

Они держат в руках портреты выдуманных персонажей и скандируют "Свободу Винтерфеллу!".

Их оградила полиция от шествия "Бессмертного полка".

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве УПЦ и верующие провели крестный ход в память о погибших во Второй мировой войне.

Тем временем, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне: значение праздника и мероприятия в Киеве.

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