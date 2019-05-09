Активисты "Демократической орды" провели контрмитинг к шествию "Бессмертного полка" в Киеве.\r\nОб этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nАктивисты "Деморды" заблокированы полицией на площади Славы.\r\nКонтрмитинг шествию "Бессмертного полка"\r\nОни держат в руках портреты выдуманных персонажей и скандируют "Свободу Винтерфеллу!".\r\n\r\n\r\nИх оградила полиция от шествия "Бессмертного полка".\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Киеве УПЦ и верующие провели крестный ход в память о погибших во Второй мировой войне.\r\nТем временем, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне: значение праздника и мероприятия в Киеве.