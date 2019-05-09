У Києві під час акції "Безсмертний полк" стався конфлікт через георгіївську стрічку

Сьогодні, 9 травня, у Києві відбулася акція "Безсмертний полк", одна з учасників якої прийшла на ходу з забороненою в Україні символікою – зображенням георгіївської стрічки. Про це повідомляє "Главком".

Так, повідомляється, що зображення георгіївської стрічки в однієї з учасниць акції викликало обурення у перехожого.

"Один з перехожих біля станції метро "Арсенальна" підійшов до учасників ходи, щоб з'ясувати, чому одна з учасниць тримає зображення з георгіївською стрічкою. Він намагався прорватися до літньої жінки, але його оточили численні правоохоронці та інші учасники акції, заблокувавши йому шлях", - йдеться в повідомленні.

Конфлікт під час акції "Безсмертний полк". Фото: Артем Худолеєв/Главком

Наголошується, що представники поліції залагодили конфлікт діалогом, переконавши обуреного перехожого в тому, що стрічка, зображена на фотографії в учасниці, має інші кольори - червоний і чорний. Вирішивши, що жінка насправді підтримує "УПА", символами якої є саме ці два кольори, чоловік покинув місце події.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві за георгіївську стрічку затримали мати загиблої Бережної.

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