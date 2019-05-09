В Киеве за георгиевскую ленту задержали мать погибшей Бережной

Полиция задержала мать бывшего депутата Верховной Рады Ирины Бережной (Партия регионов) Елену перед акцией "Бессмертный полк" в Киеве.

Об этом журналистам сказал глава полиции Киева Андрей Крищенко, передают Українськi Новини.

Он подтвердил задержание Бережной за использование запрещенной символики - георгиевской ленты.

"Да, есть такой факт", - сказал Крищенко.

С Бережной в полицейском участке провели профилактическую беседу.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве 500 участников акции "Бессмертный полк" начали шествие, полиция усилила охрану.

Ранее в Одессе на Куликовом поле задержали 15-летнюю девушку с советской символикой на футболке.