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09 мая 2019, четверг, 11:31 1227
Силовые структуры 2019-05-09T11:31:08+03:00
Українські Новини
В Киеве за георгиевскую ленту задержали мать погибшей Бережной

В Киеве за георгиевскую ленту задержали мать погибшей Бережной

Елена Бережная. Фото: 112
Елена Бережная. Фото: 112

Полиция задержала мать бывшего депутата Верховной Рады Ирины Бережной (Партия регионов) Елену перед акцией "Бессмертный полк" в Киеве.

Об этом журналистам сказал глава полиции Киева Андрей Крищенко, передают Українськi Новини.

Он подтвердил задержание Бережной за использование запрещенной символики - георгиевской ленты.

"Да, есть такой факт", - сказал Крищенко.

С Бережной в полицейском участке провели профилактическую беседу.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве 500 участников акции "Бессмертный полк" начали шествие, полиция усилила охрану.

Ранее в Одессе на Куликовом поле задержали 15-летнюю девушку с советской символикой на футболке.

Больше новостей о: Ирина Бережная Елена Бережная Запрещенная символика

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