В Киеве за георгиевскую ленту задержали мать погибшей Бережной

Полиция задержала мать бывшего депутата Верховной Рады Ирины Бережной (Партия регионов) Елену перед акцией "Бессмертный полк" в Киеве.\r\nОб этом журналистам сказал глава полиции Киева Андрей Крищенко, передают Українськi Новини.\r\nОн подтвердил задержание Бережной за использование запрещенной символики - георгиевской ленты.\r\n"Да, есть такой факт", - сказал Крищенко.\r\nС Бережной в полицейском участке провели профилактическую беседу.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Киеве 500 участников акции "Бессмертный полк" начали шествие, полиция усилила охрану.\r\nРанее в Одессе на Куликовом поле задержали 15-летнюю девушку с советской символикой на футболке.