Активісти "Демократичної орди" провели контрмітинг до ходи "Безсмертного полку" в Києві.\r\nПро це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\nАктивісти "Деморды" заблоковані поліцією на площі Слави.\r\nКонтрмітинг ходи "Безсмертного полку"\r\nВони тримають в руках портрети вигаданих персонажів і скандують "Свободу Вінтерфеллу!".\r\n\r\n\r\nЇх поліція відгородила від ходи "Безсмертного полку".\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві УПЦ і віруючі провели хресну ходу в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні.\r\nТим часом, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: значення свята та заходи в Києві.