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09 травня 2019, четвер, 12:10 22
Суспільство 2019-05-09T13:45:01+03:00
Українські Новини
Активісти "Демократичної орди" провели контрмітинг до ходи "Безсмертного полку"

Активісти "Демократичної орди" провели контрмітинг до ходи "Безсмертного полку"

Контрмітинг до ходи
Контрмітинг до ходи "Безсмертного полку"

Активісти "Демократичної орди" провели контрмітинг до ходи "Безсмертного полку" в Києві.

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.

Активісти "Деморды" заблоковані поліцією на площі Слави.

Контрмітинг ходиКонтрмітинг ходи "Безсмертного полку"

Вони тримають в руках портрети вигаданих персонажів і скандують "Свободу Вінтерфеллу!".

Їх поліція відгородила від ходи "Безсмертного полку".

Як повідомляли Українські Новини, у Києві УПЦ і віруючі провели хресну ходу в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні.

Тим часом, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: значення свята та заходи в Києві.

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