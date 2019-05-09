Активісти "Демократичної орди" провели контрмітинг до ходи "Безсмертного полку" в Києві.

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.

Активісти "Деморды" заблоковані поліцією на площі Слави.

Контрмітинг ходи "Безсмертного полку"

Вони тримають в руках портрети вигаданих персонажів і скандують "Свободу Вінтерфеллу!".

Їх поліція відгородила від ходи "Безсмертного полку".

Як повідомляли Українські Новини, у Києві УПЦ і віруючі провели хресну ходу в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні.

Тим часом, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: значення свята та заходи в Києві.