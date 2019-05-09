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09 мая 2019, четверг, 11:11 835
Общество 2019-05-09T11:12:48+03:00
Українські Новини
В Киеве УПЦ и верующие провели крестный ход в память о погибших во Второй мировой войне

В Киеве УПЦ и верующие провели крестный ход в память о погибших во Второй мировой войне

Сегодня, 9 мая, в Киеве прошел крестный ход в память о погибших во второй мировой войне при участии клириков Украинской православной церкви, студентов Киевской духовной академии и семинарии и верующих. Об этом сообщает "112".

"Начался крестный ход духовенства Киевской епархии УПЦ, монахов Киево-Печерской Лавры, студентов Киевской духовной академии и семинарии к Вечному огню. В колонне идут несколько сотен священнослужителей и верующих. Звучит молитва "Христос воскресе", - сообщает корреспондент телеканала.

Отмечается, что Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил панихиду по всем погибшим в годы Второй мировой войны.

Крестный ход 9 мая в Киеве. Фото: 112Крестный ход 9 мая в Киеве. Фото: 112

Как сообщали Українські Новини, в Киеве 500 участников акции "Бессмертный полк" начали шествие, полиция усилила охрану.

Тем временем, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне: значение праздника и мероприятия в Киеве.

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