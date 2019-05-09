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09 травня 2019, четвер, 11:50 52
Суспільство 2019-05-09T13:30:02+03:00
Українські Новини
Ніхто не має права приватизувати перемогу, - Зеленський

Ніхто не має права приватизувати перемогу, - Зеленський

Зеленський відвідав могилу дідуся. Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Зеленський відвідав могилу дідуся. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Сьогодні, 9 травня, майбутній Президент України Володимир Зеленський відвідав могилу свого діда, який воював у Другій світовій війні, на кладовищі в Кривому Розі. Про це повідомляє прес-служба Зеленського.

Так, Зеленський зазначив, що про ветеранів потрібно згадувати набагато частіше і бути вдячними їм кожен день.

"Сьогодні я на могилі свого діда Семена Івановича Зеленського. Він пройшов усю війну і залишився назавжди в моїй пам'яті одним з тих героїв, які захистили Україну від нацистів. Шкода, що ми так рідко згадуємо ветеранів, своїх дідусів і бабусь. Ми повинні бути вдячними їм кожен день", - написав Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що 9 травня сьогодні – це "наш День подяки".

"Подяки за те, що нелюдська ідеологія нацизму назавжди пішла в минуле. Подяки тим, хто боровся з нацизмом – і переміг. Просто вдячні всім за можливість народитися і жити", - додав Зеленський.

Зеленський вважає, що ця війна торкнулася кожної української родини, а внесок українців у перемогу – величезний.

"Ніхто не має права приватизувати цю перемогу, говорити, що вона могла статися і без українців. Пам'ятаємо тих, хто загинув. І вшановуємо тих, хто ще живий, їх залишилося дуже мало. З Днем перемоги над нацизмом! "Будемо жити!" - підсумував Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві 500 учасників акції "Безсмертний полк" розпочали ходу, поліція посилила охорону.

Також у Києві УПЦ і віруючі провели хресну ходу у пам'ять про загиблих у Другій світовій війні

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