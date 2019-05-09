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09 травня 2019, четвер, 10:50 34 Карта
Суспільство 2019-05-09T13:45:02+03:00
Українські Новини
У центрі Києва обмежили рух у зв'язку з пам'ятними заходами

У центрі Києва обмежили рух у зв'язку з пам'ятними заходами

Автомобілі
Автомобілі

Сьогодні, 9 травня, у Києві обмежили рух транспорту на кількох центральних вулицях у зв'язку з урочистими заходами до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Так, рух обмежено на вулицях біля Парку Вічної Слави.

Зокрема, рух перекрили:

  • на вул. М. Грушевського (від пров. Кріпосного до вул. Арсенальної),
  • на пров. Інженерному, вул. Московської (від Кловського узвозу до площі Арсенальної),
  • вул. І. Мазепи (пл. від Арсенальної до вул. Лаврської),
  • пров. Бутишев, вул. М. Омеляновича-Павленка, алеї Героїв Крут, вул. Лаврської (від вул. І. Мазепи до вул. Цитадельної).

Як повідомляли Українські Новини, вночі у Києві пройшла акція "Перша хвилина миру": опубліковано відео

Раніше став відомий список вулиць, де в День пам'яті і примирення рух київського транспорту обмежать.

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