У центрі Києва обмежили рух у зв'язку з пам'ятними заходами

Сьогодні, 9 травня, у Києві обмежили рух транспорту на кількох центральних вулицях у зв'язку з урочистими заходами до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Так, рух обмежено на вулицях біля Парку Вічної Слави.

Зокрема, рух перекрили:

на вул. М. Грушевського (від пров. Кріпосного до вул. Арсенальної),

на пров. Інженерному, вул. Московської (від Кловського узвозу до площі Арсенальної),

вул. І. Мазепи (пл. від Арсенальної до вул. Лаврської),

пров. Бутишев, вул. М. Омеляновича-Павленка, алеї Героїв Крут, вул. Лаврської (від вул. І. Мазепи до вул. Цитадельної).

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Раніше став відомий список вулиць, де в День пам'яті і примирення рух київського транспорту обмежать.