В Киеве прошла акция "Первая минута мира": опубликовано видео

Вчера вечером, 8 мая, в Киеве состоялась акция "Первая минута мира", в которой принял участие Президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает Радио Свобода, опубликовав соответствующее видео.

Так, в акции принял участие Президент Петр Порошенко, чиновники, священнослужители и военнослужащие.

Порошенко выступил во время акции с речью.

"Украина фактически была членом антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, хотя завершение той войны так и не сделало Украину свободной", - заявил Порошенко.

Память погибших присутствующие почтили минутой молчания и был торжественно зажжен "Огонь славы".

День памяти и примирения официально отмечают в Украине 8 мая ежегодно, начиная с 2015 года. Именно в этот день в 1945 году вступил в силу Акт о капитуляции Германии.

Как сообщали Українські Новини, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне: значение праздника и мероприятия в Киеве.

Также Порошенко заявил, что Украина дистанцировалась от кремлевского "победобесия".