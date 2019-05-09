В Киеве прошла акция "Первая минута мира": опубликовано видео

Вчера вечером, 8 мая, в Киеве состоялась акция "Первая минута мира", в которой принял участие Президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает Радио Свобода, опубликовав соответствующее видео.\r\nТак, в акции принял участие Президент Петр Порошенко, чиновники, священнослужители и военнослужащие.\r\nПорошенко выступил во время акции с речью.\r\n"Украина фактически была членом антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, хотя завершение той войны так и не сделало Украину свободной", - заявил Порошенко.\r\nПамять погибших присутствующие почтили минутой молчания и был торжественно зажжен "Огонь славы".\r\n\r\nДень памяти и примирения официально отмечают в Украине 8 мая ежегодно, начиная с 2015 года. Именно в этот день в 1945 году вступил в силу Акт о капитуляции Германии.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне: значение праздника и мероприятия в Киеве.\r\nТакже Порошенко заявил, что Украина дистанцировалась от кремлевского "победобесия".