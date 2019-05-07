На 8 улицах Киева ограничат движение всего транспорта в День памяти и примерения: список

После того, как в Киеве отменили ограничение скорости движения на 17 улицах,

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"9 мая с 5:00 на улицах возле Парка Вечной Славы будет ограничено движение всех видов транспорта в связи с торжественными событиями ко Дню памяти и примирения, Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне и семьдесят пятой годовщины изгнания нацистов с Украиной", - говорится в нем.

Движение также перекроют на:

ул. М. Грушевского (от переулка Крепостного до ул. Арсенальной);

переулке Инженерном;

ул. Московской (от Кловского спуска до пл. Арсенальной);

ул. И. Мазепы (от пл. Арсенальной до ул. Лаврской),

переулке Бутишев;

ул. М. Омельяновича-Павленко;

аллее Героев Крут;

ул. Лаврской (от ул. И. Мазепы до ул. Цитадельной).

Как сообщали Українськi Новини, в центре Киева из-за "героя парковки" остановились троллейбусы.

Тем временем в День памяти и примирения в Украине ожидаются заморозки и снегопады.