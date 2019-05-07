подписаться на рассылку
0 0
0 0
˟
07 мая 2019, вторник, 18:03 12
Общество 2019-05-07T18:06:54+03:00
Українські Новини
На 8 улицах Киева ограничат движение всего транспорта в День памяти и примерения: список

На 8 улицах Киева ограничат движение всего транспорта в День памяти и примерения: список

Ограничение движения. Фото: kievvlast
Ограничение движения. Фото: kievvlast

После того, как в Киеве отменили ограничение скорости движения на 17 улицах, Киевская городская государственная администрация также решила ограничить движение транспорта на улицах возле Парка Вечной Славы в связи торжественными событиями ко Дню памяти и примирения, Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне и семьдесят пятой годовщины изгнания нацистов из Украины 9 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"9 мая с 5:00 на улицах возле Парка Вечной Славы будет ограничено движение всех видов транспорта в связи с торжественными событиями ко Дню памяти и примирения, Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне и семьдесят пятой годовщины изгнания нацистов с Украиной", - говорится в нем.

Движение также перекроют на:

  • ул. М. Грушевского (от переулка Крепостного до ул. Арсенальной);
  • переулке Инженерном;
  • ул. Московской (от Кловского спуска до пл. Арсенальной);
  • ул. И. Мазепы (от пл. Арсенальной до ул. Лаврской),
  • переулке Бутишев;
  • ул. М. Омельяновича-Павленко;
  • аллее Героев Крут;
  • ул. Лаврской (от ул. И. Мазепы до ул. Цитадельной).

Как сообщали Українськi Новини, в центре Киева из-за "героя парковки" остановились троллейбусы.

Тем временем в День памяти и примирения в Украине ожидаются заморозки и снегопады.

Больше новостей о: День памяти и примерения Движение транспорта Ограничение движения Перекрытие дорог в Киеве

Архив
Новости
На 8 улицах Киева ограничат движение всего транспорта в День памяти и примерения: список 18:03
Зеленский поговорил с Пинчуком об ответственности 17:54
Ульяна Супрун
Журналист Дубинский прокомментировал иск Супрун 17:45 Дополнено
Место взрыва гранаты. Фото: полиция Днепропетровской области
Человек погиб от разорвавшейся гранаты под Днипром, патрульный и еще двое людей ранены 17:34
В РФ прошли задержания по делу о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба" 17:32
больше новостей
В Украину идет снежный циклон Xerxes: синоптик предупредила о похолодании и контрастной погоде 06:00 Карта
Плавал в бассейне во время визита в Катар: НАБУ открыло дело на Парубия 11:30 Дополнено
Каждая пятая долларовая купюра в Украине - поддельная: как распознать фальшивку 06:45
Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 7 мая 14:14
полковник Александр Астахов. Фото: пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил
Правоохранители изъяли дома у одного из руководителей Воздушных сил 2 млн рублей и секретные документы: полный перечень 12:54
больше новостей
Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 7 мая 14:14
Генпрокуратура хочет силой привести Порошенко на допрос 10:52
В Украину идет снежный циклон Xerxes: синоптик предупредила о похолодании и контрастной погоде 06:00 Карта
Плавал в бассейне во время визита в Катар: НАБУ открыло дело на Парубия 11:30 Дополнено
Пешеходно-велосипедный мост. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарские архитекторы обвиняют Киев в незаконном использовании их проекта для строительства "моста Кличко" 11:03
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok