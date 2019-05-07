На 8 улицах Киева ограничат движение всего транспорта в День памяти и примерения: список

После того, как в Киеве отменили ограничение скорости движения на 17 улицах, Киевская городская государственная администрация также решила ограничить движение транспорта на улицах возле Парка Вечной Славы в связи торжественными событиями ко Дню памяти и примирения, Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне и семьдесят пятой годовщины изгнания нацистов из Украины 9 мая.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.\r\n"9 мая с 5:00 на улицах возле Парка Вечной Славы будет ограничено движение всех видов транспорта в связи с торжественными событиями ко Дню памяти и примирения, Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне и семьдесят пятой годовщины изгнания нацистов с Украиной", - говорится в нем.\r\nДвижение также перекроют на:\r\n\r\nул. М. Грушевского (от переулка Крепостного до ул. Арсенальной);\r\nпереулке Инженерном;\r\nул. Московской (от Кловского спуска до пл. Арсенальной);\r\nул. И. Мазепы (от пл. Арсенальной до ул. Лаврской),\r\nпереулке Бутишев;\r\nул. М. Омельяновича-Павленко;\r\nаллее Героев Крут;\r\nул. Лаврской (от ул. И. Мазепы до ул. Цитадельной).\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, в центре Киева из-за "героя парковки" остановились троллейбусы.\r\nТем временем в День памяти и примирения в Украине ожидаются заморозки и снегопады.