Рятувальники попередили українців про сильні заморозки

Сьогодні, 9 травня, в деяких областях України очікуються заморозки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"За даними Укргідрометцентру, 9 травня у західних областях заморозки на поверхні грунту 0-3° (1 рівень небезпеки, жовтий). У Карпатах сильні заморозки у повітрі 0-3° (2 рівень небезпеки, оранжевий)", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що вночі 9 травня у західних областях заморозки на поверхні грунту 0-3° (1 рівень небезпеки, жовтий).

Також в Карпатах сильні заморозки у повітрі 0-3° (2 рівень небезпеки, оранжевий).

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Раніше стало відомо, що у Карпатах очікується сніг і сильні заморозки.