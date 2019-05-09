підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
09 травня 2019, четвер, 09:46 18
Суспільство 2019-05-09T09:48:21+03:00
Українські Новини
Рятувальники попередили українців про сильні заморозки

Рятувальники попередили українців про сильні заморозки

Заморозки. Фото: fotokto
Заморозки. Фото: fotokto

Сьогодні, 9 травня, в деяких областях України очікуються заморозки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"За даними Укргідрометцентру, 9 травня у західних областях заморозки на поверхні грунту 0-3° (1 рівень небезпеки, жовтий). У Карпатах сильні заморозки у повітрі 0-3° (2 рівень небезпеки, оранжевий)", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що вночі 9 травня у західних областях заморозки на поверхні грунту 0-3° (1 рівень небезпеки, жовтий).

Також в Карпатах сильні заморозки у повітрі 0-3° (2 рівень небезпеки, оранжевий).

Як повідомляли Українські Новини, атмосферний фронт із зливами та морозами йде в Україну: синоптик розповіла, коли вигляне сонце.

Раніше стало відомо, що у Карпатах очікується сніг і сильні заморозки.

Більше новин про: Заморозки Прогноз погоди погода в Карпатах

Архів
Новини
Рятувальники попередили українців про сильні заморозки 09:46
Володимир Зеленський. Фото: YouTube
Зеленський прийме рішення про ключові посади після отримання доступу до баз СБУ, МВС і НАЗК, - Богдан 09:24
У Києві пройшла акція "Перша хвилина миру": опубліковано відео 09:03
Україна дистанціювалася від кремлівського "перемогобісся", - Порошенко 08:42
Вночі в Києві Skoda спровокувала потрійну ДТП з авто поліцейських і Lexus, є постраждалі 08:20
більше новин
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
Генпрокуратура хоче силою привести Порошенка на допит 10:52
Ветерани Другої світової війни в США сприяли формуванню спорту, що розвивається в Україні 07:08
Найнижчий податок в Україні для підприємців 1-ї та 2-ї груп – 1% встановили у Млинівській ОТГ Рівненської області 16:44
В Ірпені закривають старші класи в школі, міська влада спростовує 11:00 Доповнено
більше новин
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
Дейенеріс зі стаканчиком зі Starbucks у 4 епізоді 8 сезону
HBO пояснив стакан зі Starbucks у Дейенеріс в останній серії "Гри престолів", а соцмережі сміються над кіноляпом 23:59
Гривня зміцнилася майже на 10 копійок 10:47
Судді обрали голову Антикорупційного суду 15:53
Володимир Зеленський з Іваном Залужним та Зеленчук-Потяк. Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Зеленський сфотографувався з ветераном Червоної армії і зв'язковою УПА 17:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok