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06 мая 2019, понедельник, 15:28 269
Жизнь 2019-05-06T15:28:21+03:00
Українські Новини
Оранжевый уровень опасности: в Карпатах ожидается снег и сильные заморозки

Оранжевый уровень опасности: в Карпатах ожидается снег и сильные заморозки

Карпаты. Фото: facebook.com/IvanHasiuk
Карпаты. Фото: facebook.com/IvanHasiuk

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о снеге в Карпатах 7 мая и заморозках в западных областях Украины 8-9 мая.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українськi Новини.

"По данным Укргидрометцентра, 7 мая в западных областях значительный дождь, в Карпатах с мокрым снегом; порывы ветра 15-20 м/с (1-й уровень опасности, желтый). Ночью 8-9 мая в западных областях заморозки на поверхности почвы 0-3 ° (1-й уровень опасности, желтый). В Карпатах сильные заморозки в воздухе 0-3 ° (2-й уровень опасности, оранжевый)", - сказано в нем.

Как сообщали Українськi Новини, 7 мая в Карпатах ночью существенный мокрый снег и дождь, днем умеренный, местами существенный мокрый снег и дождь, температура ночью и днем 0…-5 градусов.

Тем временем синоптик дала предварительный прогноз погоды на неделю.  В течение 6-8 мая, в Украине предполагается очередная порция похолодание - температура воздуха снизится до + 10 + 15 градусов, лишь на юге еще будет на 2-4 градуса теплее. Влажная погода с периодическими прояснениями будет доминировать.

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