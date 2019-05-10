НБУ продовжує зміцнювати гривню: курс валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 травня, на 9,04 коп. до 26,2496 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8-9 травня, на 15,59 коп. до 26,3400 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3415,3837 100 доларів США 2624,9550 100 швейцарських франків 2577,7808 1000 ієн 238,4620 10 російських рублів 4,0242 100 євро 2940,4746

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 07 травня на 8,99 коп. до 26,5626 UAH/USD, курс купівлі - на 9,98 коп. до 26,2459 UAH/USD.

Раніше економісти зробили прогноз курс гривні на травень, назвавши при цьому головні ризики.

Крім того, Нацбанк зберіг прогноз зростання ВВП на 2019 році при інфляції в 6,3%.

Тим часом в квітні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 1,0%, тоді як у березні інфляція сповільнилася.