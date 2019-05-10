НБУ продовжує зміцнювати гривню: курс валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 травня, на 9,04 коп. до 26,2496 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8-9 травня, на 15,59 коп. до 26,3400 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3415,3837\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2624,9550\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2577,7808\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n238,4620\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,0242\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2940,4746\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 07 травня на 8,99 коп. до 26,5626 UAH\/USD, курс купівлі - на 9,98 коп. до 26,2459 UAH\/USD.\r\nРаніше економісти зробили прогноз курс гривні на травень, назвавши при цьому головні ризики.\r\nКрім того, Нацбанк зберіг прогноз зростання ВВП на 2019 році при інфляції в 6,3%.\r\nТим часом в квітні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 1,0%, тоді як у березні інфляція сповільнилася.