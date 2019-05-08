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08 травня 2019, середа, 16:46 20
Економіка 2019-05-08T20:45:03+03:00
Українські Новини
У квітні ціни в Україні зросли на 1%

У квітні ціни в Україні зросли на 1%

Інфляція. Фото: pixabay.com
Інфляція. Фото: pixabay.com

У квітні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 1,0%, в той час як у березні інфляція сповільнилася.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

У тому числі ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в квітні підвищилися на 1,4%, на одяг і взуття - на 1,9%, на житлово-комунальні послуги - на 0,2%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - на 0,6%, на освіту - не змінилися.

Порівняно фз квітнем 2018 року в квітні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 8,8%.

У січні-квітні інфляція становила 3,4%.

Нагадаємо, інфляція триває: найбільше подорожчали одяг, взуття і житлокомпослуги.

Раніше, в лютому, інфляція склала 0,5%.

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