Меган Маркл і принц Гаррі назвали сина Арчі і познайомили його з Єлизаветою II

Меган Маркл і принц Гаррі назвали свого первістка, який з'явився на світ у понеділок, 6 травня, Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор.

Про це йдеться в повідомленні в офіційному Instagram-акаунті Меган Маркл і принца Гаррі sussexroyal.

"Герцог і герцогиня Сассекські раді повідомити, що назвали свого первістка Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор", - сказано в повідомленні.

З фото видно, що малюка вже познайомили з його прабабусею Єлизаветою II. Королева та її чоловік герцог Единбурзький розпливаються в усмішці, дивлячись на дитину на руках у Меган Маркл, поряд з якою стоїть її мати Доріа Редлан і принц Гаррі.

"Сьогодні вдень Їх Королівські Високості представили Її Величності Королеві восьмого правнука у Віндзорському замку. Герцог Единбурзький і мати герцогині також були присутні на цій особливій події", - розповіли на сторінці.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 8 Тра 2019 р. о 8:39 PDT

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали новонародженого сина.

Також ніагарський водоспад засвітився синім на честь народження сина принца Гаррі і Меган Маркл, а дитячий королівський бюлетень помістили на церемоніальний мольберт.

Тим часом королівська сім'я виражає привітання Меган Маркл і принцу Гаррі, який поділився враженнями про пологи Маркл.