Невероятно горд за жену: принц Гарри рассказал о родах Маркл и о своем сыне

У принца Гарри и его жены Меган родился сын. Ребенок появился на свет 6 мая в 5:26 по Лондону, вес новорожденного - 3311 граммов. О рождении сына сообщил сам принц Гарри и прокомментировал событие, пишет "Русская служба BBC".

По словам принца, он и его супруга очень взволнованы и благодарны всем, кто поддерживал их во время беременности Меган.

Принц Гарри рассказал, что они еще не придумали имя для младенца. Его супруга и сын чувствуют себя прекрасно. Он также сообщил, что присутствовал при родах.

Когда принца Гарри спросили о впечатлениях от присутствия во время родов, он рассмеялся и сказал: "Я не присутствовал на большом количестве родов. Честно говоря, это первые роды, которые я видел. Это удивительно, абсолютно потрясающе. И я невероятно горд за жену".

"Это самый удивительный опыт в жизни. И как женщины делают это - это за гранью моего понимания", - сказал молодой отец.

Принц Гарри также признался, что совершенно очарован собственным сыном.

"Как и любой отец или родитель, я могу сказать, что твой собственный ребенок - абсолютно прекрасен, за этого маленького человека ты готов умереть, поэтому я сейчас на седьмом небе от счастья", - признался принц Гарри.

Как сообщали Українські Новини, Меган Маркл отказалась от королевских гинекологов, потому что они мужчины.

Также принц Гарри и беременная Меган Маркл решили съехать с Кенсингтонского дворца.

Кроме того, принц Гарри и Меган Маркл могут отдать своего первенца в американскую школу.