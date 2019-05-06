подписаться на рассылку
26.35 26.8
29.3 30
˟
06 мая 2019, понедельник, 21:22 191
Жизнь 2019-05-06T21:58:04+03:00
Українські Новини
Невероятно горд за жену: принц Гарри рассказал о родах Маркл и о своем сыне

Невероятно горд за жену: принц Гарри рассказал о родах Маркл и о своем сыне

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: kensingtonroyal/instagram
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: kensingtonroyal/instagram

У принца Гарри и его жены Меган родился сын. Ребенок появился на свет 6 мая в 5:26 по Лондону, вес новорожденного - 3311 граммов. О рождении сына сообщил сам принц Гарри и прокомментировал событие, пишет "Русская служба BBC".

По словам принца, он и его супруга очень взволнованы и благодарны всем, кто поддерживал их во время беременности Меган.

Принц Гарри рассказал, что они еще не придумали имя для младенца. Его супруга и сын чувствуют себя прекрасно. Он также сообщил, что присутствовал при родах.

Когда принца Гарри спросили о впечатлениях от присутствия во время родов, он рассмеялся и сказал: "Я не присутствовал на большом количестве родов. Честно говоря, это первые роды, которые я видел. Это удивительно, абсолютно потрясающе. И я невероятно горд за жену".

"Это самый удивительный опыт в жизни. И как женщины делают это - это за гранью моего понимания", - сказал молодой отец.

Принц Гарри также признался, что совершенно очарован собственным сыном.

"Как и любой отец или родитель, я могу сказать, что твой собственный ребенок - абсолютно прекрасен, за этого маленького человека ты готов умереть, поэтому я сейчас на седьмом небе от счастья", - признался принц Гарри.

Как сообщали Українські Новини, Меган Маркл отказалась от королевских гинекологов, потому что они мужчины.

Также принц Гарри и беременная Меган Маркл решили съехать с Кенсингтонского дворца.

Кроме того, принц Гарри и Меган Маркл могут отдать своего первенца в американскую школу.

Больше новостей о: Принц Гарри королевская семья рождение ребенка Меган Маркл

Архив
Новости
Йованович экстренно отбыла в Вашингтон и завершает свою работу в Украине, - СМИ 21:50
Председатель Волынского облсовета хранит 34 млн гривен наличными 21:45
Невероятно горд за жену: принц Гарри рассказал о родах Маркл и о своем сыне 21:22
Снег в Италии. Фото: facebook.cоm/severeweatherEU
Европу в мае неожиданно засыпало снегом 21:02
Первый зампрокурора Кировоградской области Гой задекларировал 1,2 млн гривен 20:40
больше новостей
Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 7 мая 14:14
Посреди ночи в Киев придет мощная гроза с юго-запада, - синоптик 00:18 Карта
полковник Александр Астахов. Фото: пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил
Правоохранители изъяли дома у одного из руководителей Воздушных сил 2 млн рублей и секретные документы: полный перечень 12:54
Сегодня Антипасха: традиции и значение праздника 06:10
В Сумах маршрутка насмерть сбила ребенка 18:47
больше новостей
Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 7 мая 14:14
Смертельное ДТП под Винницей.
В смертельном ДТП в Винницкой области погибли четыре человека 15:55
Посреди ночи в Киев придет мощная гроза с юго-запада, - синоптик 00:18 Карта
полковник Александр Астахов. Фото: пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил
Правоохранители изъяли дома у одного из руководителей Воздушных сил 2 млн рублей и секретные документы: полный перечень 12:54
В команде Зеленского планируют обязать всех украинцев сдавать налоговые декларации 14:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok