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  • Ребенок появился в особенное время: как королевская семья поздравляет Маркл и принца Гарри
07 мая 2019, вторник, 21:46 207
Жизнь 2019-05-07T21:47:48+03:00
Українські Новини
Ребенок появился в особенное время: как королевская семья поздравляет Маркл и принца Гарри

Ребенок появился в особенное время: как королевская семья поздравляет Маркл и принца Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: KensingtonRoyal/Twitter
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: KensingtonRoyal/Twitter

Герцог Кембриджский сказал, что рад видеть в клубе "неспящих родителей" своего брата, принца Гарри, у которого родился первенец накануне в понедельник, сообщает "Русская служба BBC".

Принц Уильям сказал, что он невероятно счастлив за принца Гарри и Меган, у которых в 05:26 по Лондону в понедельник родился сын.

По словам принца Уильяма, он с нетерпением ждет встречи с молодыми родителями и знакомства с новорожденным племянником.

"Я желаю ему (принцу Гарри, - ред.) всего самого лучшего и надеюсь, что уже в ближайшие дни, когда шум утихнет, они смогут насладиться обществом новорожденного и всеми радостями, которые связаны с появлением ребенка", - сказал принц Уильям.

Герцогиня Кембриджская, в свою очередь, заметила, что ребенок принца Гарри и Меган появился в особенное время.

"Это такое особенное время - у Луи и Шарлотты как раз в это время дни рождения. И это прекрасное время года для рождения ребенка. Весна в воздухе", - сказала Кейт.

У старшего брата Гарри принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт трое детей - пятилетний принц Джордж, принцесса Шарлотта, которой исполнилось четыре, и принц Луи, родившийся в апреле прошлого года.

Отец принца Гарри, принц Чарльз сказал, что очень рад появлению на свет внука.

Сейчас принц Чарльз находится с официальным визитом в Германии, где принимает поздравления и подарки в честь рождения внука.

Прибыв в Берлин вместе со своей супругой, герцогиней Корнуольской, принц Чарльз сказал: "Мы не могли не быть в восторге от этой новости. И мы с нетерпением ждем встречи с новорожденным".

Новорожденный станет седьмым в очереди на престол. Для королевы Елизаветы II первенец герцогини Сассекской Меган и принца Гарри - восьмой правнук.

Как сообщали Українські Новини, ниагарский водопад засветился синим в честь рождения сына принца Гарри и Меган Маркл. Также королевский детский бюллетень поместили на церемониальный мольберт.

Кроме того, принц Гарри рассказал о родах Маркл и о своем сыне.

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