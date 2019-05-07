Ребенок появился в особенное время: как королевская семья поздравляет Маркл и принца Гарри

Герцог Кембриджский сказал, что рад видеть в клубе "неспящих родителей" своего брата, принца Гарри, у которого родился первенец накануне в понедельник, сообщает "Русская служба BBC".\r\nПринц Уильям сказал, что он невероятно счастлив за принца Гарри и Меган, у которых в 05:26 по Лондону в понедельник родился сын.\r\nПо словам принца Уильяма, он с нетерпением ждет встречи с молодыми родителями и знакомства с новорожденным племянником.\r\n"Я желаю ему (принцу Гарри, - ред.) всего самого лучшего и надеюсь, что уже в ближайшие дни, когда шум утихнет, они смогут насладиться обществом новорожденного и всеми радостями, которые связаны с появлением ребенка", - сказал принц Уильям.\r\nГерцогиня Кембриджская, в свою очередь, заметила, что ребенок принца Гарри и Меган появился в особенное время.\r\n"Это такое особенное время - у Луи и Шарлотты как раз в это время дни рождения. И это прекрасное время года для рождения ребенка. Весна в воздухе", - сказала Кейт.\r\nУ старшего брата Гарри принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт трое детей - пятилетний принц Джордж, принцесса Шарлотта, которой исполнилось четыре, и принц Луи, родившийся в апреле прошлого года.\r\nОтец принца Гарри, принц Чарльз сказал, что очень рад появлению на свет внука.\r\nСейчас принц Чарльз находится с официальным визитом в Германии, где принимает поздравления и подарки в честь рождения внука.\r\nПрибыв в Берлин вместе со своей супругой, герцогиней Корнуольской, принц Чарльз сказал: "Мы не могли не быть в восторге от этой новости. И мы с нетерпением ждем встречи с новорожденным".\r\nНоворожденный станет седьмым в очереди на престол. Для королевы Елизаветы II первенец герцогини Сассекской Меган и принца Гарри - восьмой правнук.\r\nКак сообщали Українські Новини, ниагарский водопад засветился синим в честь рождения сына принца Гарри и Меган Маркл. Также королевский детский бюллетень поместили на церемониальный мольберт.\r\nКроме того, принц Гарри рассказал о родах Маркл и о своем сыне.