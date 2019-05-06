Фото дня: королевский детский бюллетень поместили на церемониальный мольберт

В понедельник, 6 мая 2019 года, в день рождения ребенка принца Гарри и Меган Маркл королевская семья выпустила официальное объявление об этом событии на церемониальном мольберте, установленном в Букингемском дворце.

Об этом сообщил Town&Country.

В бюллетене содержатся конкретные сведения о рождении королевского ребенка, и это давняя традиция королевской семьи. Мольберт будет выставлен за пределами Букингемского дворца чуть более 24 часов.

Бюллетень малыша гласит: "Королева и королевская семья в восторге от известия о том, что ее королевское высочество герцогиня Сассекская благополучно родила сына в 05:26 утра", - говорится в заявлении. "Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо".

Внизу под уведомлением также указана дата.

К мольберту пригласили всех желающих. Прибыли также принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

При этом отмечаются, что их три бюллетеня немного отличались от сегодняшней версии – в них были указаны особенности рождения ребенка без каких-либо упоминаний о королеве и королевской семье. Также там присутствовали подписи докторов, которые помогали с родами, включая доктора Гая Торпа-Бистона, который появляется во всех трех объявлениях, и доктора Алана Фартинга, с чьей помощью произошло рождение Шарлотты и Луи.

Как сообщали Українські Новини, принц Гарри рассказал о родах Маркл и о своем сыне.

Ранее Меган Маркл отказалась от королевских гинекологов, потому что они мужчины.