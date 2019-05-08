Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали новонародженого сина

Меган, герцогиня Сассекська, і принц Гаррі вперше показали новонародженого хлопчика, який з'явився на світ у понеділок, 6 травня, повідомляє "BBC Україна".\r\n"У нього чудовий темперамент, він дуже спокійний", - розповіла Меган.\r\nГоворячи про свої враження від перших днів батьківства, вона заявила: "Це магія, це щось дивовижне. В мене є два найкращі хлопці в усьому світі, я дуже щаслива".\r\nПринц Гаррі додав: "Ми в захваті від того, що в нас є свій маленький пучок радості. Батьківство - це неймовірно".\r\nНа питання про те, на кого з батьків дитина більше схожа, герцог відповів: "Всі кажуть, що діти дуже сильно змінюються впродовж перших двох тижнів. Його зовнішність змінюється щодня, тому ніхто не знає".\r\nМеган Маркл і принц Гаррі з новонародженим сином. Скріншот: відео BBC\r\nГаррі і Меган розповіли, що познайомлять дитину з королевою Єлизаветою II трохи згодом.\r\nХлопчик, який є восьмим правнуком Єлизавети II, а також сьомим в черзі на британський престол, народився 6 травня о 5:26 ранку.\r\nСтать дитини залишалася до останнього сюрпризом навіть для батьків - вони вирішили не дізнаватися про неї до дня народження.\r\nПринц Гаррі, який повідомив журналістам радісну новину, описав народження першої дитини Меган як "найдивовижніший досвід".\r\nСин Меган Маркл і принца Гаррі. Скріншот: відео BBC\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ніагарський водоспад засвітився синім на честь народження сина принца Гаррі і Меган Маркл, а дитячий королівський бюлетень помістили на церемоніальний мольберт.\r\nТакож принц Гаррі розповів про пологи Маркл та про враження від своєї дитини.\r\nТим часом королівська родина вітає Меган Маркл і принца Гаррі.