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08 травня 2019, середа, 16:02 9
Життя 2019-05-08T17:45:03+03:00
Українські Новини
Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали новонародженого сина

Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали новонародженого сина

Меган Маркл і принц Гаррі з новонародженим сином. Скріншот: відео BBC
Меган Маркл і принц Гаррі з новонародженим сином. Скріншот: відео BBC

Меган, герцогиня Сассекська, і принц Гаррі вперше показали новонародженого хлопчика, який з'явився на світ у понеділок, 6 травня, повідомляє "BBC Україна".

"У нього чудовий темперамент, він дуже спокійний", - розповіла Меган.

Говорячи про свої враження від перших днів батьківства, вона заявила: "Це магія, це щось дивовижне. В мене є два найкращі хлопці в усьому світі, я дуже щаслива".

Принц Гаррі додав: "Ми в захваті від того, що в нас є свій маленький пучок радості. Батьківство - це неймовірно".

На питання про те, на кого з батьків дитина більше схожа, герцог відповів: "Всі кажуть, що діти дуже сильно змінюються впродовж перших двох тижнів. Його зовнішність змінюється щодня, тому ніхто не знає".

Меган Маркл і принц Гаррі з новонародженим сином. Скріншот: відео DDCМеган Маркл і принц Гаррі з новонародженим сином. Скріншот: відео BBC

Гаррі і Меган розповіли, що познайомлять дитину з королевою Єлизаветою II трохи згодом.

Хлопчик, який є восьмим правнуком Єлизавети II, а також сьомим в черзі на британський престол, народився 6 травня о 5:26 ранку.

Стать дитини залишалася до останнього сюрпризом навіть для батьків - вони вирішили не дізнаватися про неї до дня народження.

Принц Гаррі, який повідомив журналістам радісну новину, описав народження першої дитини Меган як "найдивовижніший досвід".

Син Меган Маркл і принца Гаррі. Скріншот: відео BBCСин Меган Маркл і принца Гаррі. Скріншот: відео BBC

Як повідомляли Українські Новини, ніагарський водоспад засвітився синім на честь народження сина принца Гаррі і Меган Маркл, а дитячий королівський бюлетень помістили на церемоніальний мольберт.

Також принц Гаррі розповів про пологи Маркл та про враження від своєї дитини.

Тим часом королівська родина вітає Меган Маркл і принца Гаррі.

Більше новин про: Меган Маркл принц Гаррі Королівська родина Народження дитини

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