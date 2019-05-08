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08 травня 2019, середа, 15:11 20
Політика 2019-05-08T16:15:04+03:00
Українські Новини
На Зеленського немає компромату взагалі жодного, - Коломойський

На Зеленського немає компромату взагалі жодного, - Коломойський

Ігор Коломойський. Скріншот: BIHUS info/YouTube
Ігор Коломойський. Скріншот: BIHUS info/YouTube

Бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що ні в кого немає компромату на новообраного Президента Володимира Зеленського, до якого раніше він пообіцяв не звертатися з проханнями.

Про це він сказав в інтерв'ю Bihus.Info, передають Українські Новини.

"На нього немає компромату взагалі жодного. Ну, він взагалі з іншої опери. На нього не може бути компромату. Я впевнений, що ні у кого не може бути на нього компромату", - сказав Коломойський на запитання журналістів, чи є у нього компромат на Зеленського.

При цьому бізнесмен сказав, що останні півроку він періодично спілкувався із Зеленським.

Коломойський також сказав, що не має наміру намагатися спростувати думку, що склалася в українців, нібити він привів Зеленського до президентства, оскільки вважає це безглуздим.

"Так це вже сформований факт у свідомості мас. Це вже сформований факт, хоча нового Президента привів сам новий Президент. Але тим не менш, немає сенсу боротися з вітряними млинами. Якщо Порошенко вирішив, що це Коломойський, то в масову свідомість цей вірус потрапив, отже це інфікування ти не забереш. Отже - це хрест, і його треба нести", - сказав Коломойський.

Як повідомляли Українські Новини, Коломойський розповів, які депутати хочуть вступити до партії "Слуга народу".

Також Коломойський дорікнув Зеленського, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом".

Тим часом на воротах Маріїнського палацу з'явилася картина поцілунку Зеленського і Коломойського.

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