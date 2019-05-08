На Зеленського немає компромату взагалі жодного, - Коломойський

Бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що ні в кого немає компромату на новообраного Президента Володимира Зеленського, до якого раніше він пообіцяв не звертатися з проханнями.\r\nПро це він сказав в інтерв'ю Bihus.Info, передають Українські Новини.\r\n"На нього немає компромату взагалі жодного. Ну, він взагалі з іншої опери. На нього не може бути компромату. Я впевнений, що ні у кого не може бути на нього компромату", - сказав Коломойський на запитання журналістів, чи є у нього компромат на Зеленського.\r\nПри цьому бізнесмен сказав, що останні півроку він періодично спілкувався із Зеленським.\r\nКоломойський також сказав, що не має наміру намагатися спростувати думку, що склалася в українців, нібити він привів Зеленського до президентства, оскільки вважає це безглуздим.\r\n"Так це вже сформований факт у свідомості мас. Це вже сформований факт, хоча нового Президента привів сам новий Президент. Але тим не менш, немає сенсу боротися з вітряними млинами. Якщо Порошенко вирішив, що це Коломойський, то в масову свідомість цей вірус потрапив, отже це інфікування ти не забереш. Отже - це хрест, і його треба нести", - сказав Коломойський.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Коломойський розповів, які депутати хочуть вступити до партії "Слуга народу".\r\nТакож Коломойський дорікнув Зеленського, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом".\r\nТим часом на воротах Маріїнського палацу з'явилася картина поцілунку Зеленського і Коломойського.