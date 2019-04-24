Фото дня: на воротах Мариинского дворца появилась картина поцелуя Зеленского и Коломойского

Сегодня, 24 апреля, в Киеве на воротах возле Мариинского дворца появилась картина, на которой изображен поцелуй Владимира Зеленского и Игоря Коломойского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Алексей Гончаренко.\r\nТак, Гончаренко сообщил, что сам и повесил эту картину.\r\nКартина с поцелуем Зеленского и Коломойского. Фото: Фейсбук\/Алексей Гончаренко\r\n"Господи! Помоги мне выжить среди этой смертельной любви", - написано на картине.\r\nГончаренко написал, что открыл картину возле Мариинского дворца.\r\n\r\n"Открыл возле Мариинского дворца картину поцелуя Зеленского и Коломойского. Президентом избрали Зеленского, но кто реально Президент? Вот вопрос", - отметил Гончаренко.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Порошенко назвал Зеленского марионеткой Коломойского.\r\nРанее Коломойский назвал себя марионеткой Зеленского.\r\nТем временем, ЦИК получил 100% данных: за Зеленского в три раза больше голосов, чем за Порошенко.