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  • Фото дня: на воротах Мариинского дворца появилась картина поцелуя Зеленского и Коломойского
24 апреля 2019, среда, 19:43 152
Жизнь 2019-04-24T20:41:05+03:00
Українські Новини
Фото дня: на воротах Мариинского дворца появилась картина поцелуя Зеленского и Коломойского

Фото дня: на воротах Мариинского дворца появилась картина поцелуя Зеленского и Коломойского

Картина с поцелуем Зеленского и Коломойского. Фото: Фейсбук/Алексей Гончаренко
Картина с поцелуем Зеленского и Коломойского. Фото: Фейсбук/Алексей Гончаренко

Сегодня, 24 апреля, в Киеве на воротах возле Мариинского дворца появилась картина, на которой изображен поцелуй Владимира Зеленского и Игоря Коломойского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Алексей Гончаренко.

Так, Гончаренко сообщил, что сам и повесил эту картину.

Картина с поцелуем Зеленского и Коломойского. Фото: Фейсбук/Алексей ГончаренкоКартина с поцелуем Зеленского и Коломойского. Фото: Фейсбук/Алексей Гончаренко

"Господи! Помоги мне выжить среди этой смертельной любви", - написано на картине.

Гончаренко написал, что открыл картину возле Мариинского дворца.

"Открыл возле Мариинского дворца картину поцелуя Зеленского и Коломойского. Президентом избрали Зеленского, но кто реально Президент? Вот вопрос", - отметил Гончаренко.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко назвал Зеленского марионеткой Коломойского.

Ранее Коломойский назвал себя марионеткой Зеленского.

Тем временем, ЦИК получил 100% данных: за Зеленского в три раза больше голосов, чем за Порошенко.

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