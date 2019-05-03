Коломойский упрекнул Зеленского, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом"

Близкий к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул его за идею о проведении встречи сразу с представителями малого, среднего и большого бизнеса.

Об этом Коломойский заявил в интервью Bihus.info.

"Собирать всех вместе - это утопия. То есть, если ты хочешь с кем-то общаться, общайся один на один. С крупным бизнесом не общаются как с колхозом. Это не колхозное собрание. У каждого деньги любят тишину, и никто не будет рассказывать свои секреты и выворачивать душу настежь", - заявил олигарх.

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Как сообщали Українські Новини, Коломойский пообещал не обращаться к Зеленскому с просьбами.

Окружной административный суд Киева 18 апреля отменил национализацию Приватбанка, а также принял решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение расторгнуть договор личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения в капитал банка государства.