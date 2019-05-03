Коломойский упрекнул Зеленского, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом"

Близкий к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул его за идею о проведении встречи сразу с представителями малого, среднего и большого бизнеса.\r\nОб этом Коломойский заявил в интервью Bihus.info.\r\n"Собирать всех вместе - это утопия. То есть, если ты хочешь с кем-то общаться, общайся один на один. С крупным бизнесом не общаются как с колхозом. Это не колхозное собрание. У каждого деньги любят тишину, и никто не будет рассказывать свои секреты и выворачивать душу настежь", - заявил олигарх.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=QXRJEFJIrzo" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, Коломойский пообещал не обращаться к Зеленскому с просьбами.\r\nОкружной административный суд Киева 18 апреля отменил национализацию Приватбанка, а также принял решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу №826\/13813\/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.\r\nПечерский районный суд Киева 20 апреля принял решение расторгнуть договор личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения в капитал банка государства.