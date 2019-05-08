Урбанського допитала поліція

Поліція допитала депутата Верховної Ради Олександра Урбанського (фракція "Блок Петра Порошенко") у справі про конфлікті на базі відпочинку у Одеській області, внаслідок якого він отримав вогнепальне поранення в ногу.\r\nПро це Українським Новинам повідомив речник Головного управління Нацполиции в області Руслан Форостяк.\r\n"Звичайно, допитали (потерпілого)", - сказав він.\r\nЗа його словами, конфлікт під Одесою сталася 7 травня між депутатом Ради та власником бази відпочинку.\r\nВласник бази відпочинку затриманий.\r\nВідкрито кримінальну справу, проводиться розслідування.\r\nПри цьому Форостяк не уточнив, чи знаходилися учасники конфлікту в нетверезому стані.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 7 травня атошника, який поранив з вогнестрілу журналіста, відпустили на поруки 5 депутатів Ради.\r\n6 травня прокуратура повідомила про підозру Регеше, який поранив з вогнепальної зброї журналіста телеканалу "Настоящее время" Володимира Рунца.