Урбанського допитала поліція

Поліція допитала депутата Верховної Ради Олександра Урбанського (фракція "Блок Петра Порошенко") у справі про конфлікті на базі відпочинку у Одеській області, внаслідок якого він отримав вогнепальне поранення в ногу.

Про це Українським Новинам повідомив речник Головного управління Нацполиции в області Руслан Форостяк.

"Звичайно, допитали (потерпілого)", - сказав він.

За його словами, конфлікт під Одесою сталася 7 травня між депутатом Ради та власником бази відпочинку.

Власник бази відпочинку затриманий.

Відкрито кримінальну справу, проводиться розслідування.

При цьому Форостяк не уточнив, чи знаходилися учасники конфлікту в нетверезому стані.

Як повідомляли Українські Новини, 7 травня атошника, який поранив з вогнестрілу журналіста, відпустили на поруки 5 депутатів Ради.

6 травня прокуратура повідомила про підозру Регеше, який поранив з вогнепальної зброї журналіста телеканалу "Настоящее время" Володимира Рунца.