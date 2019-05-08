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08 травня 2019, середа, 14:34 9
Політика 2019-05-08T15:15:01+03:00
Українські Новини
Урбанського допитала поліція

Урбанського допитала поліція

Поліція допитала депутата Верховної Ради Олександра Урбанського (фракція "Блок Петра Порошенко") у справі про конфлікті на базі відпочинку у Одеській області, внаслідок якого він отримав вогнепальне поранення в ногу.

Про це Українським Новинам повідомив речник Головного управління Нацполиции в області Руслан Форостяк.

"Звичайно, допитали (потерпілого)", - сказав він.

За його словами, конфлікт під Одесою сталася 7 травня між депутатом Ради та власником бази відпочинку.

Власник бази відпочинку затриманий.

Відкрито кримінальну справу, проводиться розслідування.

При цьому Форостяк не уточнив, чи знаходилися учасники конфлікту в нетверезому стані.

Як повідомляли Українські Новини, 7 травня атошника, який поранив з вогнестрілу журналіста, відпустили на поруки 5 депутатів Ради.

6 травня прокуратура повідомила про підозру Регеше, який поранив з вогнепальної зброї журналіста телеканалу "Настоящее время" Володимира Рунца.

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