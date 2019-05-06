Атошнику, ранившему журналиста из огнестрельного оружия, сообщили о подозрении

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему участнику антитеррористической операции Владимиру Регеше (позывной "Санта"), ранившему из огнестрельного оружия журналиста телеканала "Настоящее время" Владимира Рунца в Киеве.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.\r\n"Прокуратура сообщила о подозрении злоумышленнику, прострелившему ногу журналисту", - сказано в нем.\r\nИнцидент случился около 22:00 в ресторане "ПортерПаб" на Оболони в Киеве.\r\nВ ходе конфликта экс-участник АТО открыл стрельбу из винтовки.\r\nОдна из пуль попала в стопу журналиста.\r\nРегеша задержан, ему сообщено о подозрении по ч.4 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса.\r\nПрокуратура просит суд арестовать экс-участника АТО.\r\nПресс-служба телеканала "Новое время" заявляет, что конфликт между Рунцом и Регешей произошел из-за бывшей девушки последнего.\r\nЯкобы экс-участник АТО должен был ей крупную сумму денег, которую не хотел отдавать.\r\nРунец заступился за девушку и получил пулю в ногу.\r\nПуля. Фото: прокуратура\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве мужчина на Mercedes с военными номерами стрелял в людей, ранен журналист.\r\n4 мая напали на черкасского журналиста Вадима Комарова.