Атошнику, ранившему журналиста из огнестрельного оружия, сообщили о подозрении

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему участнику антитеррористической операции Владимиру Регеше (позывной "Санта"), ранившему из огнестрельного оружия журналиста телеканала "Настоящее время" Владимира Рунца в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

"Прокуратура сообщила о подозрении злоумышленнику, прострелившему ногу журналисту", - сказано в нем.

Инцидент случился около 22:00 в ресторане "ПортерПаб" на Оболони в Киеве.

В ходе конфликта экс-участник АТО открыл стрельбу из винтовки.

Одна из пуль попала в стопу журналиста.

Регеша задержан, ему сообщено о подозрении по ч.4 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса.

Прокуратура просит суд арестовать экс-участника АТО.

Пресс-служба телеканала "Новое время" заявляет, что конфликт между Рунцом и Регешей произошел из-за бывшей девушки последнего.

Якобы экс-участник АТО должен был ей крупную сумму денег, которую не хотел отдавать.

Рунец заступился за девушку и получил пулю в ногу.

Пуля. Фото: прокуратура

Как сообщали Українські Новини, в Киеве мужчина на Mercedes с военными номерами стрелял в людей, ранен журналист.

4 мая напали на черкасского журналиста Вадима Комарова.