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08 мая 2019, среда, 13:25 129
Политика 2019-05-08T13:25:38+03:00
Українські Новини
Депутата Урбанского ранили из травмата в Одесской области, полиция начала расследование

Депутата Урбанского ранили из травмата в Одесской области, полиция начала расследование

Александр Урбанский. Фото: Слово и Дело
Александр Урбанский. Фото: Слово и Дело

Полиция расследует ранение депутата Верховной Рады Александра Урбанского (фракция "Блок Петра Порошенко") из травматического оружия в Одесской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Одесской области, передают Українськi Новини.

Согласно ему, во время конфликта с директором гостиницы один из депутатов получил огнестрельное ранение ноги.

По данным СМИ, потерпевшим является депутат Урбанский.

В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой Овидиопольского отдела полиции было изъято несколько гильз от устройства травматического действия.

Подозреваемый задержан, его действия квалифицируются по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Кроме того, во время обыска у подозреваемого были изъяты еще несколько единиц незарегистрированного оружия.

По данному факту правоохранители намерены открыть дело по по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 7 мая атошника, ранившего из огнестрела журналиста, отпустили на поруки 5 депутатов Рады.

6 мая прокуратура сообщила о подозрении Регеше, который ранил из огнестрельного оружия журналиста телеканала "Настоящее время" Владимира Рунца.

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