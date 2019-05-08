Депутата Урбанского ранили из травмата в Одесской области, полиция начала расследование

Полиция расследует ранение депутата Верховной Рады Александра Урбанского (фракция "Блок Петра Порошенко") из травматического оружия в Одесской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Одесской области, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, во время конфликта с директором гостиницы один из депутатов получил огнестрельное ранение ноги.\r\nПо данным СМИ, потерпевшим является депутат Урбанский.\r\nВ ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой Овидиопольского отдела полиции было изъято несколько гильз от устройства травматического действия.\r\nПодозреваемый задержан, его действия квалифицируются по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса.\r\nКроме того, во время обыска у подозреваемого были изъяты еще несколько единиц незарегистрированного оружия.\r\nПо данному факту правоохранители намерены открыть дело по по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 7 мая атошника, ранившего из огнестрела журналиста, отпустили на поруки 5 депутатов Рады.\r\n6 мая прокуратура сообщила о подозрении Регеше, который ранил из огнестрельного оружия журналиста телеканала "Настоящее время" Владимира Рунца.