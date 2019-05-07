Атошника, ранившего из огнестрела журналиста, отпустили на поруки 5 депутатов Рады

Оболонский районный суд Киева отпустил на поруки 5 депутатов Верховной Рады бывшего участника антитеррористической операции Владимира Регешу (позывной "Санта"), подозреваемого в ранении из огнестрельного оружия журналиста телеканала "Настоящее время" Владимира Рунца в Киеве.\r\nОб этом написал в Facebook депутат парламента от "Народного фронта" Андрей Левус, передают Українськi Новини.\r\nОн сообщил, что суд отпустил Регешу из-под стражи и передал ему на поруки.\r\nТакже среди поручителей заместитель председателя фракции "Объединение "Самопомощь" Егор Соболев, депутат от НФ Сергей Высоцкий, депутат от Радикальной партии Оксана Корчинская и депутат от "Блока Петра Порошенко" Андрей Антонищак.\r\nПрокуратура просила суд арестовать Регешу.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 6 мая прокуратура сообщила о подозрении Регеше, ранившему из огнестрельного оружия журналиста телеканала "Настоящее время" Владимира Рунца в Киеве.\r\nИнцидент случился около 22:00 в ресторане "ПортерПаб" на Оболони в Киеве. В ходе конфликта экс-участник АТО открыл стрельбу из винтовки. Одна из пуль попала в стопу журналиста.\r\nРегеша был задержан, ему сообщено о подозрении по ч.4 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса.\r\nПресс-служба телеканала "Новое время" заявила, что конфликт между Рунцом и Регешей произошел из-за бывшей девушки последнего.\r\nЯкобы экс-участник АТО должен был ей крупную сумму денег, которую не хотел отдавать.\r\nРунец заступился за девушку и получил пулю в ногу.\r\nРанее, 4 мая, напали на черкасского журналиста Вадима Комарова.