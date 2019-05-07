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07 мая 2019, вторник, 23:14 108
Судебная власть 2019-05-07T23:17:53+03:00
Українські Новини
Атошника, ранившего из огнестрела журналиста, отпустили на поруки 5 депутатов Рады

Атошника, ранившего из огнестрела журналиста, отпустили на поруки 5 депутатов Рады

Огнестрельное оружие. Фото: Прокуратура
Огнестрельное оружие. Фото: Прокуратура

Оболонский районный суд Киева отпустил на поруки 5 депутатов Верховной Рады бывшего участника антитеррористической операции Владимира Регешу (позывной "Санта"), подозреваемого в ранении из огнестрельного оружия журналиста телеканала "Настоящее время" Владимира Рунца в Киеве.

Об этом написал в Facebook депутат парламента от "Народного фронта" Андрей Левус, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что суд отпустил Регешу из-под стражи и передал ему на поруки.

Также среди поручителей заместитель председателя фракции "Объединение "Самопомощь" Егор Соболев, депутат от НФ Сергей Высоцкий, депутат от Радикальной партии Оксана Корчинская и депутат от "Блока Петра Порошенко" Андрей Антонищак.

Прокуратура просила суд арестовать Регешу.

Как сообщали Українськi Новини, 6 мая прокуратура сообщила о подозрении Регеше, ранившему из огнестрельного оружия журналиста телеканала "Настоящее время" Владимира Рунца в Киеве.

Инцидент случился около 22:00 в ресторане "ПортерПаб" на Оболони в Киеве. В ходе конфликта экс-участник АТО открыл стрельбу из винтовки. Одна из пуль попала в стопу журналиста.

Регеша был задержан, ему сообщено о подозрении по ч.4 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса.

Пресс-служба телеканала "Новое время" заявила, что конфликт между Рунцом и Регешей произошел из-за бывшей девушки последнего.

Якобы экс-участник АТО должен был ей крупную сумму денег, которую не хотел отдавать.

Рунец заступился за девушку и получил пулю в ногу.

Ранее, 4 мая, напали на черкасского журналиста Вадима Комарова.

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