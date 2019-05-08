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08 травня 2019, середа, 13:52 178
Політика 2019-05-08T15:30:02+03:00
Українські Новини
Путін привітав українців з Днем перемоги

Путін привітав українців з Днем перемоги

Путін. Фото: kremlin.ru
Путін. Фото: kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін привітав громадян України з 74-ю річницею перемоги у Великій вітчизняній війні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента Росії, передають Українскі новини.

"Володимир Путін направив вітальні послання лідерам і громадянам Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, а також народам Грузії та України з нагоди 74-ї річниці перемоги у Великій вітчизняній війні" , - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в привітаннях очільник російської держави підкреслив, що в день цього великого свята Росія з вдячністю згадує про небувалий героїзм співвітчизників, які відстояли свободу рідної землі та врятували світ від фашистської агресії.

Путін передав усім ветеранам Великої вітчизняної війни та трудівникам тилу слова глибокої вдячності й побажав їм доброго здоров'я, довголіття, миру і благополуччя.

Як повідомляли Українські Новини, Путін допускає введення спрощеної процедури видачі російських паспортів громадянам України, а не тільки жителям окупованих територій Донбасу і заявив, що отримали громадянство Росії жителі ОРДЛО можуть отримувати російську пенсію.

Путін пригрозив, що Україна залишиться без газу, якщо Росія припинить транзит.

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