Путін привітав українців з Днем перемоги

Президент Росії Володимир Путін привітав громадян України з 74-ю річницею перемоги у Великій вітчизняній війні.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сайті президента Росії, передають Українскі новини.\r\n"Володимир Путін направив вітальні послання лідерам і громадянам Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, а також народам Грузії та України з нагоди 74-ї річниці перемоги у Великій вітчизняній війні" , - сказано в повідомленні.\r\nЗазначається, що в привітаннях очільник російської держави підкреслив, що в день цього великого свята Росія з вдячністю згадує про небувалий героїзм співвітчизників, які відстояли свободу рідної землі та врятували світ від фашистської агресії.\r\nПутін передав усім ветеранам Великої вітчизняної війни та трудівникам тилу слова глибокої вдячності й побажав їм доброго здоров'я, довголіття, миру і благополуччя.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Путін допускає введення спрощеної процедури видачі російських паспортів громадянам України, а не тільки жителям окупованих територій Донбасу і заявив, що отримали громадянство Росії жителі ОРДЛО можуть отримувати російську пенсію.\r\nПутін пригрозив, що Україна залишиться без газу, якщо Росія припинить транзит.