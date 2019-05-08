Українців, що отримали паспорти в Ростовській області, хочуть позбавити пенсій і соцвиплат

Кабінет Міністрів вирішив визнавати недійсними російські паспорти, видані українцям у двох пунктах видачі паспортів в Ростовській області.\r\nКабінет Міністрів вирішив визнавати недійсними російські паспорти, видані українцям у двох пунктах видачі паспортів в Ростовській області.\r\nПро це журналістам повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, передають Українські Новини.\r\n"Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів, де передбачено пункти видачі, уповноважені Російською Федерацією на видачу паспортів, починаючи з певних дат, які вказані в розпорядженні. З моменту прийняття рішення всі документи, видані цими органами, будуть визнаватися недійсними", - сказав він.\r\nМіністр пояснив, що паспорти будуть "фільтрувати" за органом, яким вони видані.\r\n"Це дуже легко встановити. В кожному паспорті вказано орган, яким він виданий, і код. Ці два населених пункти зараз визначено - село Покровське і Новошахтинськ Ростовської області", - додав він.\r\n (Доповнено подробицями)\r\nУ той же час міністр у справах ветеранів Ірина Фріз написала на своїй сторінці в Facebook, що українців, які отримали російські паспорти в Ростовській області, можуть позбавити пенсій і соцвиплат.\r\n"Також ініційована обробка пропозиції про внесення громадян, які отримали паспорти РФ способом, який порушує міжнародне право і загрожує суверенітету нашої держави, в базу даних з подальшим позбавленням їх статусу бенефіціара на отримання соціальних виплат або пенсій з боку України", - написала Фріз.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Україна закликала світ посилити санкції проти РФ за видачу російських паспортів жителям ОРДЛО.\r\nУ той же час Путін заявив, що отримали громадянство Росії жителі ОРДЛО можуть отримувати російську пенсію.