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08 травня 2019, середа, 14:25 44 Доповнено
Політика 2019-05-08T16:15:04+03:00
Українські Новини
Українців, що отримали паспорти в Ростовській області, хочуть позбавити пенсій і соцвиплат

Українців, що отримали паспорти в Ростовській області, хочуть позбавити пенсій і соцвиплат

Український і російський паспорт. Фото: ИТАР-ТАСС
Український і російський паспорт. Фото: ИТАР-ТАСС

Кабінет Міністрів вирішив визнавати недійсними російські паспорти, видані українцям у двох пунктах видачі паспортів в Ростовській області.

Кабінет Міністрів вирішив визнавати недійсними російські паспорти, видані українцям у двох пунктах видачі паспортів в Ростовській області.

Про це журналістам повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, передають Українські Новини.

"Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів, де передбачено пункти видачі, уповноважені Російською Федерацією на видачу паспортів, починаючи з певних дат, які вказані в розпорядженні. З моменту прийняття рішення всі документи, видані цими органами, будуть визнаватися недійсними", - сказав він.

Міністр пояснив, що паспорти будуть "фільтрувати" за органом, яким вони видані.

"Це дуже легко встановити. В кожному паспорті вказано орган, яким він виданий, і код. Ці два населених пункти зараз визначено - село Покровське і Новошахтинськ Ростовської області", - додав він.

 (Доповнено подробицями)

У той же час міністр у справах ветеранів Ірина Фріз написала на своїй сторінці в Facebook, що українців, які отримали російські паспорти в Ростовській області, можуть позбавити пенсій і соцвиплат.

"Також ініційована обробка пропозиції про внесення громадян, які отримали паспорти РФ способом, який порушує міжнародне право і загрожує суверенітету нашої держави, в базу даних з подальшим позбавленням їх статусу бенефіціара на отримання соціальних виплат або пенсій з боку України", - написала Фріз.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Україна закликала світ посилити санкції проти РФ за видачу російських паспортів жителям ОРДЛО.

У той же час Путін заявив, що отримали громадянство Росії жителі ОРДЛО можуть отримувати російську пенсію.

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