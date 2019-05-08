Кабмін має намір визнати незаконними російські паспорти, видані українців на окупованих територіях

Кабінет Міністрів має намір визнати незаконними російські паспорти, видані громадянам України, які проживають на окупованих територіях.

Про це на засіданні повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передають Українські Новини.

"Ці паспорти будуть визнані незаконними під час перетину державного кордону, а також буде визнано незаконним їх використання на території нашої країни. Більш того, всі паспорти, які будуть видаватися Російською Федерацією тими органами, які уповноважені видавати паспорти для українських громадян, будуть визнані теж недійсними" ,- сказав він.

Крім того, зі слів Гройсмана, уряд звернеться до країн-партнерів із закликом за результатами прийнятого рішення теж не визнавати "фейкові" паспорти під час перетину державних кордонів.

Як повідомляли Українські Новини, 24 квітня Президент Росії Путін своїм указом спростив отримання російського громадянства для жителів окупованих територій Донбасу.

Після цього Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй 25 квітня провіла засідання щодо рішення Росії про спрощення видачі російських паспортів для жителів окупованого Донбасу.

П'ять країн Європейського Союзу в Радбезі ООН (Бельгія, Франція, Німеччина, Польща і Велика Британія), до яких приєдналися колишні члени Радбезу (Італія, Нідерланди та Швеція), очікують, що Росія утримається від дій, що загрожують "мінським домовленостям".

У свою чергу, Росія на засіданні заявила, що не вважає спрощення видачі паспортів РФ для жителів окупованого Донбасу порушенням "мінських домовленостей".

Пізніше Путін спростив отримання громадянства РФ і для деяких інших категорій українців.

Україна закликала світ посилити санкції проти РФ за видачу російських паспортів жителям ОРДЛО.

Тим часом, Путін заявив, що отримали громадянство Росії жителі ОРДЛО можуть отримувати російську пенсію.