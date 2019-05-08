Луценко звільнив свого заступника Єніна

Генеральний прокурор Юрій Луценко звільнив Євгена Єніна з посади заступника генерального прокурора після того, як Єнін подав у відставку.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в ГПУ.\r\nЗа його словами, 25 квітня Рада прокурорів провів засідання і прийняв рішення рекомендувати звільнити Луценка Єніна за власним бажанням.\r\nУ той же день Луценко підписав наказ про його звільнення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомі обікрали батьків заступник генпрокурора Єніна в Київській області.\r\nРаніше у прес-секретаря ГПУ в метро вкрали бутерброди.