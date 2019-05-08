Луценко звільнив свого заступника Єніна

Генеральний прокурор Юрій Луценко звільнив Євгена Єніна з посади заступника генерального прокурора після того, як Єнін подав у відставку.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в ГПУ.

За його словами, 25 квітня Рада прокурорів провів засідання і прийняв рішення рекомендувати звільнити Луценка Єніна за власним бажанням.

У той же день Луценко підписав наказ про його звільнення.

Як повідомляли Українські Новини, невідомі обікрали батьків заступник генпрокурора Єніна в Київській області.

Раніше у прес-секретаря ГПУ в метро вкрали бутерброди.