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08 травня 2019, середа, 11:42 31
Політика 2019-05-08T12:20:27+03:00
Українські Новини
Луценко звільнив свого заступника Єніна

Луценко звільнив свого заступника Єніна

Євген Єнін. Фото: 112
Євген Єнін. Фото: 112

Генеральний прокурор Юрій Луценко звільнив Євгена Єніна з посади заступника генерального прокурора після того, як Єнін подав у відставку.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в ГПУ.

За його словами, 25 квітня Рада прокурорів провів засідання і прийняв рішення рекомендувати звільнити Луценка Єніна за власним бажанням.

У той же день Луценко підписав наказ про його звільнення.

Як повідомляли Українські Новини, невідомі обікрали батьків заступник генпрокурора Єніна в Київській області.

Раніше у прес-секретаря ГПУ в метро вкрали бутерброди.

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