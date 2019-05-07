Мер Ужгорода заробив майже 1 млн гривень і зробив подарунки на 21 млн гривень в 2018

Мер Ужгорода Богдан Андриив задекларував 911 894 тис. гривень доходів за 2018 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Дохід Андриива у звітному році складався із зарплати - 582 655 гривень, відсотків від вкладу в банку - 279 914 гривні і страхових виплат - 49 325 гривень.

Андриив задекларував 2 земельні ділянки (1 000 і 1 162 кв. м), 2 квартири (50,1 і 48,4 кв. м) і право безкоштовного користування житловим будинком 184 кв. м і ділянкою 1 089 кв. м, власником яких є громадянка України Ганна Андриив.

Крім того, у власності мера є наручні годинники Breguet, 2 карабіна (Blazer і Krieghoff) і автомобільний причіп Niewiadow.

Мер Ужгорода зберігає в банку 44 тис. доларів США, 34 873 гривні, 256 624 гривні і 5 869 євро.

Андриив в 2018 році зробив подарунки на 10,524 млн гривень і на 10,46 млн гривень.

Дохід дружини Влади Андриив за 2018 рік склала зарплата – 505 538 гривень, дивіденди – 8 млн гривень і 18,275 млн гривень, заробіток від підприємницької діяльності – 991 881 гривень, відсотки від банківських вкладів – 10 780 гривень, 3 0718 гривень, 235 955 гривень, страхові виплати – 61 927 гривень.

Також дружина мера задекларувала 3 ділянки (817, 1 138 і 1 500 кв. м), магазин 110 кв. м, будови 273,4 кв. м, нежитлове приміщення 70,8 кв. м.

Крім цього вона орендує земельну ділянку 1 070 кв. м біля Ужгородської міської ради.

Влада Андриив володіє автомобілем Mercedes ML 350 4Matic 2012 року випуску і безкоштовно користується автомобілем LEXUS LX450, який належить зареєстрованому в Україні юридичній особі.

Вона володіє 318 381 акцій "Закарпатавтотранс" номінальною вартістю 79 595,25 гривень.

Також їй належить 20,96% статутного капіталу компанії "Водограй", 25% статутного капіталу "АЛЬТЕНЕР", 25% "Зелена технологія", 25% "Сонячна енергія ПЛЮС", 25% "Гідро +" і 25% "ЄВРОІМЕКС".

Вона є кінцевим бенефіціаром "ГІДРО ПЛЮС" і "Зелена технологія".

Всі свої заощадження в 20 000 доларів, 25 000 доларів, 242 397 гривень і 6 гривень вона зберігає в банках.

Дочка мера Ужгорода Олеся Андриив задекларувала за 2018 рік подарунок від батька у грошовій формі 10,46 млн гривень і відсотки – 227 752 гривень.

Також Олеся Андриив володіє земельними ділянками 1 678 кв. м, 15 000 кв. м,

Вона зберігає в банку 400 тис. доларів США, 2 577 доларів США і 126 євро.

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