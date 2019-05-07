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07 травня 2019, вівторок, 20:08 36 Доповнено
Події 2019-05-07T21:15:03+03:00
Українські Новини
Вибух гранати під Дніпром вбив чоловіка, поранив п'ятьох людей і пошкодив легковик

Вибух гранати під Дніпром вбив чоловіка, поранив п'ятьох людей і пошкодив легковик

Місце вибуху гранати. Фото: поліція Дніпропетровської області
Місце вибуху гранати. Фото: поліція Дніпропетровської області

Людина загинула через вибух гранати в Марганці Дніпропетровської області.

Про це сказано в повідомленні прес-служби поліції Дніпропетровської області, передають Українські Новини.

"Поліція встановлює обставини вибуху гранати в Марганці, в результаті якого загинула людина", - сказано в ньому.

Повідомляється, що в результаті вибуху поранено 3 людини, серед яких співробітник групи реагування патрульної поліції.

Місце вибуху гранати. Місце вибуху гранати.

Згідно з повідомленням, подія сталася 7 травня близько 15:54 на вулиці Лермонтова в місті Марганець.

На місці події працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Встановлюються всі обставини події.

(новина доповнена повідомленням ДСНС у Дніпропетровській області)

Як повідомила Українським Новинам повідомила прес-служба Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області, через вибух гранати травмовано 5 людей.

"Після прибуття підрозділу було встановлено, що в результаті вибуху загинув чоловік 1981 року народження, постраждали 5 осіб (3 чоловіків і 2 жінки), які з численними осколковими пораненнями тіла госпіталізовани співробітниками швидкої медичної допомоги в міську лікарню", - повідомило відомство.

Також від вибухової хвилі пошкоджений легковий автомобіль Тoyota Land Cruiser Prado.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні 2 людини загинули в результаті вибуху гранати в житловій квартирі багатоповерхового будинку в мікрорайоні Позняки в Києві.

Раніше під Миколаєвом від вибуху в своєму будинку загинув військовий.

Також чоловік підірвав себе гранатою в Києві, погрожуючи співмешканці.

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