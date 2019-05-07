Зеленський хоче повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

Новообраний Президент Володимир Зеленський виступає за ухвалення нового закону про вибори у Верховну Раду і повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського за підсумками його зустрічі з європейським комісаром з питань європейської політики сусідства і переговорів з розширення Йоханнесом Ханом, передають Українські Новини.

"Володимир Зеленський повідомив про готовність повернути статтю про незаконне збагачення в українське законодавство. Новообраний Президент також підкреслив, що почав діалог з парламентом, і наголосив на необхідності ухвалити новий закон про вибори до Верховної Ради, який забезпечив би нову якість політики", - сказано в ньому .

Під час переговорів сторони обговорили конфлікт на сході України.

"Наша мета - припинити вогонь", - сказав Зеленський.

Також під час бесіди він підкреслив безальтернативність європейського вибору України і пообіцяв захищати його.

Своїм пріоритетом він назвав перемогу над корупцією, демонополізацію в енергетиці й деолігархізацію в ЗМІ.

У свою чергу Хан запропонував Зеленському допомогу в переговорах щодо газових відносин з Росією, зокрема в контексті закінчення контракту на транспортування російського газу наприкінці поточного року.

Він також запросив новообраного Президента здійснити свій перший візит до Брюсселя (Бельгія).

Як повідомляли Українські Новини, до цього НАБУ закрило всі справи про незаконне збагачення, адже притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення визнано неконституційним.