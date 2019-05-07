Зеленський хоче повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

Новообраний Президент Володимир Зеленський виступає за ухвалення нового закону про вибори у Верховну Раду і повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського за підсумками його зустрічі з європейським комісаром з питань європейської політики сусідства і переговорів з розширення Йоханнесом Ханом, передають Українські Новини.\r\n"Володимир Зеленський повідомив про готовність повернути статтю про незаконне збагачення в українське законодавство. Новообраний Президент також підкреслив, що почав діалог з парламентом, і наголосив на необхідності ухвалити новий закон про вибори до Верховної Ради, який забезпечив би нову якість політики", - сказано в ньому .\r\nПід час переговорів сторони обговорили конфлікт на сході України.\r\n"Наша мета - припинити вогонь", - сказав Зеленський.\r\nТакож під час бесіди він підкреслив безальтернативність європейського вибору України і пообіцяв захищати його.\r\nСвоїм пріоритетом він назвав перемогу над корупцією, демонополізацію в енергетиці й деолігархізацію в ЗМІ.\r\nУ свою чергу Хан запропонував Зеленському допомогу в переговорах щодо газових відносин з Росією, зокрема в контексті закінчення контракту на транспортування російського газу наприкінці поточного року.\r\nВін також запросив новообраного Президента здійснити свій перший візит до Брюсселя (Бельгія).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, до цього НАБУ закрило всі справи про незаконне збагачення, адже притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення визнано неконституційним.